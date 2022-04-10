KOÇ: AYNI anda iki işi bir arada yapmak size zor gelmese de, dikkatinizin dağılmasına sebep oluyor. Odaklandığınız zaman daha başarılı oluyorsunuz. Duygularınızın sizi yönlendirmesine izin vermiyorsunuz.

BOĞA: DEĞIŞIM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman karşılık bulmuyor.

Gelecekle ilgili planlarınız artıyor.

İKİZLER: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi sınamanız güzel. Fakat bazen öylesine içinize kapanıyorsunuz ki, partneriniz dahil hiç kimse sizi anlayamıyor. Yeni projeler kafanızı fazlasıyla meşgul edecek.

YENGEÇ: BUGÜN duygusal bağlarınızı güçlü tutacaksınız.

İletişim başarınızı, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz. Merkür sosyal hayatınıza hareket kazandırıyor.

ASLAN: Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzdan çok etkileniyor. Problemlerinizi yaptığınız işe hemen aksettiriyorsunuz.

Toparlanmalısınız. Bugün sosyal hayatınız hareketlenebilir.

BAŞAK: İLGINÇ fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.

Güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden çabuk etkileniyorsunuz.

TERAZİ: GÜNEŞ karşıt burcunuz Koç'ta ilerliyor.

Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, yeniden bazı kararlar almanızda fayda var. Yapacağınız seyahatler enerjinizi yükseltecek.

AKREP: İLIŞKILERINIZDE istemediğiniz sıradışı olaylarla karşılaşmanız mümkün. Eğlenebileceğiniz ortamlarla değişik kişilerle tanışma imkanı doğabilir. Maddi konularda yeni açılımlar söz konusu.

YAY: BUGÜN kendinize zaman ayırmalı ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracak yeni işlere önem vermelisiniz. Maddi konularla ilgili atılımlar söz konusu. İşinizle ilgili görüşeceğiniz kişilere önyargılı olmamalısınız.

OĞLAK: İLETIŞIM konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız.

Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler çok önemli.

KOVA: SOSYAL ilişkileriniz hareket kazanıyor.

Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin hoşuna gidiyor.

BALIK: DENGENIZIN bozulmasından yana değilsiniz.

Maddi konularda Güneş'in konumu sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacaksınız. Bugün çalışkanlığınız ve disiplininizle göz dolduruyorsunuz.