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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.04.2022, 00:00

KOÇ: DOSTLARINIZIN fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşüncelerinize göre hareket edebilirsiniz. Etrafınızdakilerin davranışlarından yeni anlamlar çıkarmanız mümkün.

BOĞA: KENDİNİZİ aşma konusunda başarılısınız.
Mesleki anlamda sezgilerinizi ustaca kullandığınız için, takdir alıyorsunuz.
Ailenizle ilgili yaşadığınız olaylar sizi yoruyor.

İKİZLER: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili hareketlenme söz konusu. Ortamlarda duygusal etkilenmeler yaşamanız olası. Tanışacağınız kişilerle farklı bir elektrik yakalayabilirsiniz.

YENGEÇ: İÇSEL disiplininizi güçlü tutmayı başaracağımız bu günde, olayları sakince izleyeceksiniz. Kendinizi denetleyebilirseniz, olayların seyri istediğiniz boyutta gerçekleşecektir

ASLAN: DUYGULARINI açıklama konusunda oldukça cesur davranıyorsunuz. Bugün hayal gücünüzü kullanacağınız alanları tespit ederek, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanacaksınız.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin renkli fikirlerinden etkileneceksiniz. Bugün onlarla ortak bir proje üretme yolundasınız.
Yapınızı zorlayacak olaylardan uzak kalmaya çalışmalısınız.

TERAZİ: İŞ yaşantınızda inatçı ve pratik davranışlarınız sayesinde istediğiniz disiplini kurmayı başaracaksınız. Duygusal konularda daha esnek ve yumuşak davranmayı yeğlemelisiniz.

AKREP: İLİŞKİLERİNİZDE belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili bir seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Kendinize disiplin kazandırma çabası içindesiniz.

YAY: DUYGUSAL konuların sizi etkilemesine izin verdikçe herkesin sorunlarından etkileniyorsunuz. Bugün dostlarınıza imkanlarınız dahilinde bazı destekleri vermek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanacaksınız.
Olumlu düşünceyle başarılı oluyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, duygularınız sizi olumlu etkiliyor.
Arkadaşlarınızla güçlü bağlar oluşturacak ve istediğinizi elde etmek için gücünüzü ortaya koyacak, adımlarınızı sıkı atacaksınız.

BALIK: SEVDİKLERİNİZE her konuda destekten yanasınız. Ailenizin kadınlarıyla ilgili duygusal olaylar gündeme gelecek.
Karşılıklı güven duygusuyla birçok paylaşımda bulunacaksınız.

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