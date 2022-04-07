KOÇ: HER anlamda güçlü ve güzelsiniz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz.

Gün içinde, bir takım zorluklarla karşılaşmanız, sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

BOĞA: BUGÜN kendinize pozitif düşünceler empoze edin. İletişim konusunda isteklerinizi karşı tarafa kabul ettirebileceğiniz için, planlarınızı ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.

İKİZLER: PARTNERİNİZİN duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz. Çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizde aranan bir kişi olmaktan mutluluk duyacaksınız.

ASLAN: HİÇ kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. Günün ilerleyen diliminde kendinizle ilgili planlarınızı aktif ve hızlı bir şekilde uygulamaya geçireceksiniz.

BAŞAK: YANLIŞ ilişkilere girebilirsiniz. Aşk konusunda doğru zamanı beklemelisiniz.

İlişkilerinizde istediğiniz ilgiyi görecek, arkadaşlarınızın bazı tekliflerine kayıtsız kalamayacaksınız.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE ilişkinizde samimi davranıyorsunuz. Bağımsızlık duygularınızda çılgınlık gizli ve bu özelliğinizi ilişkinize yansıtmaktasınız. Ön plana çıkacak davranışlar içindesiniz.

AKREP: ENDİŞELİ bir ruh hali içinde olduğunuzu siz de fark ediyorsunuz. Olayları derin algıladığınız için, değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor. Kaygılarınız daha da artıyor.

YAY: ATILIMCI davranışlarınız sayesinde herkes sizden farklı şeyler bekliyor.

İşinize olan bağlılığınızın sağlığınıza olumsuz etki etmemesi için dikkat, kendinizi fazla kaptırmamalısınız.

OĞLAK: YOĞUN çalışma temponuz sayesinde, birçok başarı size gelecektir. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

KOVA: İŞBİRLİĞİNİ seviyor olmanız, çevrenizin çoğalmasını sağlıyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle kanalize edebiliyor ve istediğiniz başarıya kolayca ulaşabiliyorsunuz.

BALIK: BUGÜN çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi, her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Biraz sabır.