Yıldız falınız

KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı günlerinizden birindesiniz. Yapmanız gereken birçok işi sıralama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Enerjinizi kullanmayı bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.

BOĞA: BUGÜN örgütleme yeteneğinizi doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da artıyor. Her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ederek beğenileri topluyorsunuz.



İKİZLER: FAZLA gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Önlenemez kayıplar yaşayabilirsiniz. Sakinleşmezseniz, sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.

YENGEÇ: YENİ heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Motivasyonunuzu böyle güçlü tutuyorsunuz. Aksiyona ihtiyacınız var. Aşk 'sürekli hissetmektir' ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.



ASLAN: DUYGULARINIZ sizi hep geçmişe götürüyor. Çevrenize belli etmeseniz de acılarınızı yok edemiyorsunuz. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.



BAŞAK: OLAYLARA hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı.

TERAZİ: SADECE kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. İşinizde hırslı olduğunuz zaman, enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor. Bittiğini kabul etmelisiniz.

AKREP: KORKUSUZ yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alarak onlara cesaret veriyorsunuz. Sizi ancak sıradışı konular mutlu ediyor.

YAY: ÇALIŞMA hayatınızda temponuz sürekli değişiyor. Belli bir sisteminiz yok. Her konuya açık olmanız, sizi daha başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz. Hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz.

OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz. Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele verebilir.



KOVA: HER şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız, birçok kişiye garip gelse de bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi her anlamda mutlu ediyor.



BALIK: KISITLI iş çevreleri size göre değil. Bugün Ay'ın konumu, sizi daha kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat etmeye yöneltiyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarıp sorunları çözeceksiniz.