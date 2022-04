İkinci şans

"Geçmişe tutsak mıyız?" diye düşündüğümüz anlarımız olmuştur.. Nedense anılarımız çok değerlidir. Yaşanmışlıklarda çok şeyler saklıdır. Geldiğimiz nokta için kim bilir ne savaşlar ne çok mücadeleler verdik ve vermeye devam ediyoruz. Tecrübe kolay kazanılmıyor. Her zerrenin içinde, binlerce kodlanmış hikayemizin özü var. Hayat garip bir olgu. Öğrenmekten bıkmayacağımız bu zengin yolculukta, bazen aniden bir durakta inmek isteriz. Yanılgıların en büyüğü olduğunu, sonraki zamanlarda daha iyi anlarız. Dünyayı ayakta tutan aşk ve sevgi duygusundan asla kopamayacağımız bir gerçek. Her aşk bize bir şey öğretir ve çeker gider. Peşinden koşamazsınız. Yakaladığınız anda ilk başlangıca dönmeniz mümkün değildir. Geçmişin özlemleriyle gelecekte yaşayacaklarımız arasında sıkışıp kalırız.



GERÇEK ÇIPLAKTIR

Hayat zannettiğimizden değerlidir. Bir lütuf, bir bağıştır. İnsanın bunu anlaması için hayatının sonuna gelmesi lazım. Bazen aklınız geçmiş ilişkilere takılır kalır. Sanki kaçırılmış bir fırsat, unutulmuş bir söz, açılmamış bir mesaj, okunmamış bir not gibi. İçinize şeytan kaçmış gibi; düşünür de düşünürsünüz. "Ya bu defa farklı olursa, belki hata bendeydi" diye onu haklı çıkaracak nedenler ararsınız. Oysa kimse değişmez. Bağlar kopmuşsa yeniden kurulması mümkün değildir. Gerçek çıplaktır.

Bir daha onu giyinik göremezsiniz. Sürekli aklınızı kurcalar. En son yaşadığınız sahne zihninizde hep canlıdır. Hele olumsuzlukla bitmişse hep orada kalırsınız.



ŞAŞIRTICI DÖNÜŞLER

İnsanoğlu garip bir yaradılışın ürünü olsa gerek. Çok zengin duygu karmaşasına sahip. Ani ve şaşırtıcı dönüşlerimiz vardır. Bazen o çok kızdığınız veya kırıldığınız kişiye bir şans daha vermek istersiniz.

İnsanın doğasında var olan affetme duygusudur.

Zannederiz ki, artık değerimiz artacak, karşımızdaki kişi hatasını anlayacak ve artık her şey eskisinden daha güzel olacak. Birikmiş geçmiş öfkelerimizin acısını çıkarmak, kişinin kendisine yaptığı en büyük haksızlık, ihanet ve zaman kaybıdır.

Artık çok gerilerde kalmış yaşanmışlıkların bedellerini geriye dönerek tamir etme, geri viteslerinin hiçbir anlamı yoktur.



CESUR VE GÖZÜPEK

Hayatınızın herhangi bir döneminde aniden ona rastladınız ve yeniden eski duyguların alevlendiğini hissettiniz. "Ya eskiden yaşadıklarımızı yeniden yaşarsam?" En ufak bir problemde aklınıza gelecek ilk, bu cümle olacaktır.. Bu ilişkinin devam edeceği güveni ise çoktan kırılmış durumdadır.

Gerektiğinde ayrılabileceğinizi bildiğiniz bir ilişkiyi yürütmek, sizin için yorucu olacaktır.

Ona tekrar şans verdiğinizde bunun aşk değil de, ikinci bir deneme olduğunun farkındasınızdır.

Adı üstünde; ikinci aşk değil, ikinci şanstır. Dolayısıyla çok güçlü olmayan duygularınız nedeniyle hep 'Acaba başkası olsa daha mı mutlu olacaktım? Vakit mi kaybediyorum?' sorularını soracaksınız.

Mutluluğu başkalarında yakalayabilecekken aynı yerde patinaj çektiğiniz fikri sizi hep mutsuz edecektir. Bu kez de geleceğe bir bakalım. Her şeyi geride bırakıp yeni bir hayata kulaç atarken 'İşte çok farklı' diyeceğiniz biri karşınıza çıkıyor. Örselenmiş bir hayattan geliyorsunuz. Korkarak yaklaşıyorsunuz.

Aklınızda binlerce soru. Temkinli ve ürkeksiniz veya aksine cesur ve gözü pek.

Yine de hiçbir şeyden emin değilsiniz.

İlişkilerin bilmecesini çözmek mümkün değil. Yaşadığımız anda kalalım. Hayatın getirdiklerine karşı yumuşak geçişler yapalım.

Her aşk bir başka aşkın devamıdır aslında.

Bizim karakterimizin bilinçaltı çağrısıdır.

Hayatın içinde binlerce şans saklıdır. Keşfetmeyi ve önemli olan da, elimizdekilerin değerini iyi bilelim. Kaybedince anlıyoruz.



İkinci şans hak edene verilir, her şeyi berbat edene değil! (anonim)