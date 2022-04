KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemiyorsunuz. Teklifler karşısında bocalamalar yaşayabilirsiniz. Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını asgariye indiriyorsunuz.

BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Yaşadığınız olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.

İKİZLER: TOPLUMSAL konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların bir çoğu, sizin bakış açısından ileri geliyor. Bugün, partnerinizin fikirlerinden olumlu etkileneceksiniz.

YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın konumu duygusal yaşantınızla ilgili kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettiriyor.

ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.

İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerden gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.

BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

TERAZİ: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.

AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacak. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: İŞLEK ve kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacağız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

OĞLAK: İSTEKLERİNİZDE bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, bugün şartlarınızı en güzel şekilde kullanacaksınız.

BALIK: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız.

Bugün, duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir unutmasınlar.