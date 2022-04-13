KOÇ: MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz.

Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.

BOĞA: İNATÇI yapınız daha da belirginleşecek.

Fikirlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz.

Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor.

İKİZLER: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ: BAŞLATTIĞINIZ çalışmalardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Değişen fikirleriniz yüzünden, konumunuzda zorlanabiliyorsunuz.

ASLAN: İÇSEL sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor.

Ondan beklediğiniz maddesel desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna da ihtiyacınız var.

BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin, sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz.

Bugün geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Bir çok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.

TERAZİ: SOSYAL ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz.

Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz.

AKREP: İÇSEL dengenizi mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor.

Manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getireceksiniz.

YAY: ÇEVRENİZE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz.

Bugün kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Kalıcı düşünceler içinde olmaya devam edin.

OĞLAK: YAPACAĞINIZ işlerin detaylarını düşünmeli ve kendinizi içine atmamalısınız.

Araştırma yaptığınız zaman bir çok olayın iç yüzünün daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla organizasyonlara gireceksiniz.

KOVA: AİLENİZLE paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.

BALIK: FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.

Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.

Ayrıca, günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz.