KOÇ: MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz.
Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.
BOĞA: İNATÇI yapınız daha da belirginleşecek.
Fikirlerinizden ödün vermek istemiyorsunuz.
Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor.
İKİZLER: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.
YENGEÇ: BAŞLATTIĞINIZ çalışmalardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
Değişen fikirleriniz yüzünden, konumunuzda zorlanabiliyorsunuz.
ASLAN: İÇSEL sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor.
Ondan beklediğiniz maddesel desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna da ihtiyacınız var.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin, sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz.
Bugün geleneksel yönlerinizi aşarak, yeniliklere açık olacaksınız. Bir çok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.
TERAZİ: SOSYAL ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz.
Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz.
AKREP: İÇSEL dengenizi mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor.
Manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getireceksiniz.
YAY: ÇEVRENİZE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz.
Bugün kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Kalıcı düşünceler içinde olmaya devam edin.
OĞLAK: YAPACAĞINIZ işlerin detaylarını düşünmeli ve kendinizi içine atmamalısınız.
Araştırma yaptığınız zaman bir çok olayın iç yüzünün daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla organizasyonlara gireceksiniz.
KOVA: AİLENİZLE paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Özellikle genç aile bireylerinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.
BALIK: FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor.
Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz.
Ayrıca, günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz.