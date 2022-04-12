KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, olayları araştırmalısınız.

BOĞA: KENDİNİZİ daha iyi ortaya koyarken, karşı cinsin yoğun etkisi üzerinizde.

Özlemlerinizin atağa kalkmasıyla sevdiklerinizin ne yaptığını düşünmek ve onları şımartmak istiyorsunuz.

İKİZLER: ENERJİNİZ çevreniz tarafından takdir ediliyor. Kendinizi aşma konusunda gerekli donanıma sahipsiniz ve işinizle gerekli müdahaleyi göstermelisiniz. Kazançlarınızda fırsatları değerlendirmek için acele edin.

YENGEÇ: KAZANÇLARINIZI artırma konusunda yaratıcılığınızı doğru şekilde kullanacaksınız.

Duygularınızı dramatik sözcüklerle ifade ederek, kendinizi ortaya koyacaksınız.

Kariyerinizle ilgili gelişmeleri takip edin.

ASLAN: ORGANİZASYON yeteneğinizin belirgin olduğunu, çevrenize ispat edeceksiniz.

Değişiklik size iyi gelecektir İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçluyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz.

BAŞAK: DÜŞÜNMEDEN sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız.

Yaşam enerjinizin güçlü olması, bazı hataları da beraberinde getiriyor.

TERAZİ: KARŞI tarafın denge konusunda yapacağı hataları, bertaraf ediyorsunuz. İhtimallerden yola çıkarak, asıl ulaşmak istediğiniz sonuca hızlıca geleceksiniz. Ortaklıklar konusunda zorlanmanız işe yarayacak.

AKREP: AKTİVİTELERİNİZİN engellendiğini görmek canınızı sıkabilir. Bazı işlerinizin dar boğazda olduğunu görmek sizi güçlü kılacak. Duygularınızı saklamak için çok nedeniniz var.

YAY: İŞ yaşantınızda sağlam görüşlü kişilerin desteklerine ihtiyacınız olabilir. Sizden yaşlı kişilerle kuracağınız diyalog, size tatmin duygusu sağlayabilir. Bazı düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz.

OĞLAK: SEZGİLERİNİZE çok güvenmeniz, bazı yanlış kararlar almanız neden olabilir. Kariyerinizle ilgili köklü değişimlere hazır olmalısınız.

Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizdeki olayların, nedenini araştırabilirsiniz.

KOVA: BUGÜNLERDE satın alma duygunuz ön planda. Arkadaşlarınızın ev değiştirme sorunları için sizden yardım isteyebilirler.

Yakın çevrenizin size sağlayacağı fırsatlar konusunda doğru kararlar almalısınız.

BALIK: SİZ kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel oluyor. Olaylar yön değiştirdikçe haklı olduğunuzu görecekler. Bugün, kısa yollarla ilgili bazı yazışmalar gündeme gelecek.