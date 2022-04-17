KOÇ: DUYGUSAL konularda kendinizle ilgili aşamalar kaydetmek istiyorsanız, yakın çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız.

Bugünlerde nedense, aklınızda sürekli kendinizi aşma içgüdüsü yatıyor.

BOĞA: AY düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor.

Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemiyor ve kendi çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

İKİZLER: KOMBİNASYON burcunuz Koç'ta ilerleyen Güneş, yaşamınızı daha da kurallı bir hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün. Dostlarınızın güçlü desteğini hissedeceksiniz.

YENGEÇ: AİLEDE bazı dengeler yeniden gündem kazanacak. Sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda başarılısınız.

ASLAN: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

BAŞAK: DUYGUSAL ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak.

Aklınıza koyduğunuz her neyse oldukça başarılısınız. Bugünlerde birçok kişi sizi taklit etmek isteyecektir.

TERAZİ: ARKADAŞ çevrelerinizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

AKREP: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum, bazı iş sorunlarınızın yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün.

YAY: MADDESEL konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmalısınız.

OĞLAK: KENDİNİZİ yanlış ifade edeceğiniz bir gün. Hırslarınızla ilgili değişimler söz konusu. Toplumda fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.

KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.