KOÇ: Huzursuz bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceği için seçicisiniz.
BOĞA: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir.
İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.
İKİZLER: İlişkilerinizde güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Heyecanlarınızı enerjinizle birleştireceğiniz bir gün. Risklerden uzak kalmalısınız.
YENGEÇ: İlginç fikirlerinizle çevrenizi şaşırtabilirsiniz.Bugün kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.
ASLAN: Her şeye meraklı bir yaklaşım içindesiniz.
İlişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilirsiniz.
Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.
BAŞAK: Aktivitelerinizde enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemeli, idealleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz.
Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde yaratıcılığınız güncellik kazanacak.
TERAZİ: Mesleki konularda başarılı araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularla ilgili istediğiniz bolluğu kavuşmak için, çalışmalara yeni bir yön vererek hırslarınızı ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.
AKREP: Ani gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Fakat, konuşmalarınız çoğu kez ikna edici olmayabilir. Yeni tanışacağınız kişilerin ilginç fikirlerinden etkilenebilirsiniz.
YAY: Yaşantınıza katkısı olacak fırsatı kaçırmadığınız kesin. Eğlenceli ortamlarda bulunacak ve yeni aşkların zeminini oluşturacaksınız.
Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.
OĞLAK: Sınırlarınızla çevreniz arasında çizgileri olan birisiniz. Tutucu davranışlarınız, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.
KOVA: Maddi konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda, arzularınızı gemlemek zorunda kalmak, canınızı sıkmamalı.
BALIK: Yakın dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi mutlu ediyor. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz.