KOÇ: Huzursuz bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olayların sizi tatmin etmeyeceği için seçicisiniz.

BOĞA: Siz üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir.

İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.

İKİZLER: İlişkilerinizde güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Heyecanlarınızı enerjinizle birleştireceğiniz bir gün. Risklerden uzak kalmalısınız.

YENGEÇ: İlginç fikirlerinizle çevrenizi şaşırtabilirsiniz.Bugün kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.

ASLAN: Her şeye meraklı bir yaklaşım içindesiniz.

İlişkilerinizde gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilirsiniz.

Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Aktivitelerinizde enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemeli, idealleriniz doğrultusunda hareket etmelisiniz.

Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde yaratıcılığınız güncellik kazanacak.

TERAZİ: Mesleki konularda başarılı araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularla ilgili istediğiniz bolluğu kavuşmak için, çalışmalara yeni bir yön vererek hırslarınızı ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.

AKREP: Ani gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Fakat, konuşmalarınız çoğu kez ikna edici olmayabilir. Yeni tanışacağınız kişilerin ilginç fikirlerinden etkilenebilirsiniz.

YAY: Yaşantınıza katkısı olacak fırsatı kaçırmadığınız kesin. Eğlenceli ortamlarda bulunacak ve yeni aşkların zeminini oluşturacaksınız.

Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.

OĞLAK: Sınırlarınızla çevreniz arasında çizgileri olan birisiniz. Tutucu davranışlarınız, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.

KOVA: Maddi konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda, arzularınızı gemlemek zorunda kalmak, canınızı sıkmamalı.

BALIK: Yakın dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi mutlu ediyor. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz.