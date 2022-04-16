KOÇ: ÇEVRENİZDE bulunan abartılı insanlardan uzak kalın. Boş konuşmalar konsantrasyonunuzu dağıtıyor. Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye oldukça sahipsiniz.

BOĞA: AİLENİZİN tepkilerini düşünmek bazen atacağınız adımlara engel oluşturuyor.

Onlara karşı sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuzda tek başınıza kalacaksınız.

İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve ciddi sonuçlara mal olacak aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşarak, ona hak verebilirsiniz.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesaret ve atılganlığa ihtiyacınız var. Partnerinizden gelen istekler sizi bazen çaresizlik içinde bırakıyor. Size en yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli.

ASLAN: GERÇEKLEŞTİRMEK istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayabilirsiniz. Düzen içinde bir sistem size kazandıracaktır.

BAŞAK: BİTİRİLMESİ gereken işleriniz sizi biraz geriyor. Basit bazı atlamalar, aşılması zor güçlüklerin üstesinden gelmenizi sağlayacak.

Planladığınız adımların tıpkısını gerçekleştirmek zorunda değilsiniz.

TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Kolaylıkla demoralize oluyor ve günlük iş akışına bunu yansıtıyorsunuz.

Bir konuda gereksiz şekilde destek arayışlarına girebilirsiniz.

AKREP: GÜZEL ve etkili konuşmalarınızla geçici aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri.

Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz.

YAY: ÇEVRENİZE gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz.

OĞLAK: İŞ konusundaki çevrenizle ilgili sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar bazen riskli anlar yaratsa da sonuca ulaşıyorsunuz. Bastırdığınız arzularınız sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.

KOVA: AİLE ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirmeniz gerekiyor.