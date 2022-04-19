KOÇ: İLETİŞİM konusunda başarılı bir gün. Bir çok işi sıralama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Enerjinizi nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi çevrenize ispat etmeniz gerekiyor.

BOĞA: BUGÜN örgütleme yeteneğinizi, doğru kullanacaksınız. Girişimci yapınız ön plana çıkarken, yaratıcılığınız da daha çok artıyor. Bu dönem, her zamankinden daha uçarı ve havai hareket ediyorsunuz.

İKİZLER: FAZLA gerginsiniz. Size söylenen her şeyi farklı algılayarak ani ataklar yapıyorsunuz. Sakinleşmelisiniz. Sizinle asla tartışılmıyor. Sevdiğiniz kişiyi kendinizden uzaklaştırıyorsunuz.

YENGEÇ: YENİ heyecanlar peşinde olmanız, bazen iyi oluyor. Çalışma hayatında motivasyonsuz bir çalışma istemiyorsunuz.

Aşk sürekli hissetmektir ilkesinden yola çıkarak, duygularınızı yeniliyorsunuz.

ASLAN: DUYGULARINIZ sizi geçmişe götürüyor.

Çevrenize belli etmeseniz de içsel acılarınızı yok edemiyorsunuz. Yüreğinizin yanılgılarına öylesine alıştınız ki, sizi kanatmasına artık aldırmıyorsunuz.

BAŞAK: OLAYLARA hızlı bir şekilde bakıyor, takıldığınız en küçük noktada pes ediyor, sonra yine aynı hızla geriye dönüşler yaşıyorsunuz. Yalnızlık size göre değil. Yaşamınızda sürekli bir aşk olmalı.

TERAZİ: SADECE kendinizi düşüneceğiniz bir günü yaşıyorsunuz. Yaratıcı ve hırslı olduğunuz zaman enerjiniz daha da yükseliyor. Eski duygularınızın atağa kalkması size garip bir zevk veriyor.

AKREP: KORKUSUZ yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz.

Sevgileriniz sıra dışı olduğu zaman mutlu oluyorsunuz. Sizi anlamak zor.

YAY: ÇALIŞMA hayatınız ve temponuz sürekli değişiyor. Her konuya açık olmanız sizi başarılı kılıyor. Alkışı hak ediyorsunuz.

Aşırı hassas yapınızı hiç belli etmiyorsunuz.

Sizi gülümserken görüyorlar.

OĞLAK: ÇALIŞMA hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor.

Mantık savaşı verdiğiniz duygularınız sizi ele vermeye devam ediyor.

KOVA: HER şeyi sorgulama ihtiyacı içinde olmanız bir çok kişiye garip gelebilir fakat siz bildiğiniz konularda taviz vermekten yana değilsiniz. Çevrenizin kalabalık olması sizi mutlu ediyor.

BALIK: BUGÜN Ay'ın konumu, sizi kuralcı yapıyor ve kendinizi ispat teme çabası içinde olacağını gösteriyor. Hareketli yapınızı ortaya çıkarmaktan korkmadan olaylara çözüm getireceksiniz.