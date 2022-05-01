KOÇ: ÇEVRENİZDE farklı çalışma sistemlerini merak edeceğiniz bir gün. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsiniz. Arkadaşlarınızın düşüncelerinizi bilmesini istemediğiniz için, içinize kapanacaksınız.

BOĞA: MANTIKLI yönleriniz daha belirgin olacak.

Disiplinli olmanın olumlu etkilerini gün içinde hissedeceksiniz. Bugün, ailenizin yaşlı bireylerinden, hala veya teyze gibi kişilerin bazı istekleri olacaktır.

İKİZLER: MADDESEL konuların kafanızdaki aldığı şekil çok önemli. Yeni başlangıçlar konusunda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz.

Parasal sıkıntılarınıza çözüm için yeni kaynaklar bulmalısınız.

YENGEÇ: İLİŞKİLERİNİZDE mantıklı davranmak zorundasınız. Duygularınız karışabilir.

Bugün güven ihtiyacı içindesiniz. Partnerinizden beklediğiniz desteği bulamadığınız zaman, moraliniz hemen bozuluyor.

ASLAN: ZOR şartlarda çalışmaktan yılmayan bir yapınız var. Koşullarınızı zorladığınız zaman hedeflerinize hızlı yaklaşıyorsunuz.

Yaşam kalitenize ilave edeceğiniz her donanıma hazırsınız.

BAŞAK: KİŞİSEL çalışmalarda kendi gücünüzün sınırlarını deneyeceksiniz. Özenli ve titiz davranacağınız bir gün. Her şeyi inceleyerek sonuca varmak istiyor ve şüphelerinizde ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz.

TERAZİ: AİLENİZİ ve kariyerinizi disiplinli bir şekilde kombine etmesini biliyorsunuz.

Sosyal yaşantınızda güçlü sezgilerinizin etkisini görmek mümkün. Sevdiklerinizle güzel bir gün sizi bekliyor.

AKREP: GİZEMLİ yaşamaktan hoşlanmanıza rağmen, isteklerinizde belirleyici davranıyor ve duygularınızı net bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Yaşamınızdaki sorunları ele alarak, yeni formüller üreteceksiniz.

YAY: İÇSEL sıkıntılarınızın tek nedeni, kendinizi ifade edecek konulardan uzaklaşmanız.

Yapmanız gereken işler dururken, size uzak olanları tercih ediyorsunuz. Yeni çalışmalar için, gerekli donanıma sahipsiniz.

OĞLAK: ARKADAŞLARINIZLA duygu birliği içinde olmanıza rağmen, aşkta aradığınızı bulmakta zorlanıyorsunuz. Partnerinizin her şeyini merak ederken, kendi düşünceleriniz konusunda taviz vermek istemiyorsunuz.

KOVA: BUGÜN, duygusal davranmamaya çalışmalısınız.

İş yaşamınızda yenilikler gerekebilir.

Olaylara tepkili davranmaktan çok ılımlı yaklaşmalı ve en doğrusu ne ise, sabırla aramalısınız.

BALIK: DUYGULARINIZLA hareket ediyor ve takıntılarınız yüzünden bazı işlerinizin gecikmesine neden oluyorsunuz. İşlerinizde belirleyici davranmakla, iş potansiyelinizi daha da arttırabilirsiniz.