KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, onların fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu olacak. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanacaksınız.
BOĞA: BALIK'TA ilerleyen Mars , kendiniz kadar sıra dışı ve farklı kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle birlikte kişisel ve özel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.
İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor.
YENGEÇ: BUGÜN, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli,elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.
ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınızda alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluk kurmak istiyorsunuz.
BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Bugün maddi konularda arkadaşlarınızın ilginç fikirlerinden etkilenecek, ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz.
TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edeceksiniz.
AKREP: BUGÜN yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.
YAY: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
OĞLAK: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün, bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir.
KOVA: BUGÜN çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor biliyorsunuz.
BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.