Günes ve Ay tutulması yeniliklere kapı aralıyor

Yılın ilk Güneş tutulmasını yaşayacağımız bugün Boğa burcunda Uranyen bir tutulma gerçekleşecek. Bu tutulma evrenin ilk sınavlarını başlatacak. 16 Mayıs'ta Ay tutulması Akrep, 25 Ekim'de Güneş tutulması yine Akrep ve 8 Kasım'da Boğa burcunda Ay tutulması gerçekleşecek. Bu da tutulmaların sabit burçlarda gerçekleşeceği anlamına geliyor.

YENI ALANLAR AÇILIYOR

Astrolojide tutulmaların görevinin beklenmeyen ve öngörülemeyen gelişmelerini haber vermek olduğunu çoğumuz biliriz. Çevremizde astrolojiye ilgi duyanlar bile bu konuda yorumlar yapmaya çalışırlar. Bu olaylarda gerçeklik payının olumlu ve olumsuz yönlerinin geçerliliği tartılışa dursun; bir tutulma gerçekleştikten sonra, hayatımızda yeni alanların açıldığını ve aydınlandığını görebiliriz. Yaşamda geçiş yapmamız gereken dönemeçlerin olduğunu unutmamalıyız. Bunu bize sağlayan tutulmalardır. Bir bakıma tutulma heyecan verici ve caziptir. Çok az insan yeni deneyimlere ve alışkanlıklarının değişmesine gönüllüdür. Sahip olduğumuz şeyleri kaybetmekten korktuğumuz için de elimizdeki değerlere sıkıca sarılırız. Çoğumuz her şeyin olduğu gibi kalmasını isteriz. Zira sahip olduğumuz şeyi biliyor ve tanıyoruzdur. Oysa bilmediğimiz alanlarda dolaşarak, karşılaşacağımız olayların esrarengiz yönlerinden korkarız. Yenilikler karşıdan seyredildiği zaman caziptir.

Yaşamımızın içine alacak kadar cesur kararlara hangimiz gönüllü olabiliriz ki...

KISIR DÖNGÜDEN KURTULMA

Tutulmaların en büyük özelliği; dış dünyadan, özel hayatımızı etkileyecek bazı koşulları bize getirme özelliğine sahip olmasıdır. Bu konuda kontrol yeteneğimiz ya çok az ya da hiç yoktur. Bu koşulları hiç fark etmemiş olabilirsiniz. Fakat haritanızın etkin olduğu ilgi alanlarınızda birden bire değişik ve dinamik güçler oluşacaktır. İnsiyatifinizin dışında gerçekleşecek olacak bu güçlerle yaşamınız yön değiştirebilir. Belki de yıllardır beklediğiniz bir değişim kendiliğinden size sunulacaktır. Bunu biraz da evrenin size yardımı olarak algılayabilirsiniz. Sizi bilgilendiren bu gelişmeleri yeni bir algılama ve yardım olarak düşünebiliriz. Tabi bu olaylar bize her zaman mutluluk getirmeyebilir. Bir ilişkinin bitişi, para ve mal kaybı gibi olaylarda gündeme gelebilir. Durumumuzla ilgili değişimlerle birlikte gerçekleri olduğu kabul edersek, yeni ve daha düzgün şartlar çerçevesinde kendimizi yeniden yapılandırabiliriz. Kısır döngülerden bizi kurtaran bu tutulmalara minnet borçlu olduğumuzu, belki de yeni şartların ve fırsatların yaşantımıza getireceği olumlu etkileri gördükçe hak vereceğiz. Aslında er veya geç gerçekleşecek olan bir durum tutulmalarla sadece hız kazanmıştır.

YÜKSELEN BURCUNUZ ÇOK DAHA ÖNEMLI

Astroloji, bize hiçbir zaman kendimizi güçsüz ve etkisiz hissetmemiz gerektiğini öğretir.

Yaşımız ilerledikçe yeteneklerimizi ve kendimizi takdir etmeyi öğreneceğiz. 19 senede bir aynı etkiyi gösteren tutulmalarda, dikkatli olun ve yaşamınızın 19 senelik periyodunu gözden geçirin ve neler yaşadığınızı hatırlayın. İşte yine aynı noktalar ve etkileşimler karşınıza çıkmış ve evren size yine kendinizi değiştirmek için yeni fırsatlar yaratmaya hazırlanmaktadır. Tüm bu tutulmaların etkisini ve hangi evden etki alacağınızı hesaplamak istiyorsanız, yükselen burcunuzun önemini unutmayın. Ve haritanızın etkileşim sahasını yükselen burcunuza göre tayin ediniz.