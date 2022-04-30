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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.04.2022, 00:00

KOÇ: İŞ disiplininiz mükemmel. Çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinizle konuşurken sakin olmalısınız.

BOĞA: İLETİŞİM konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını fark ediyorsunuz.

İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda beklemenizde yarar var. Bugün, bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini göreceksiniz.
Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları düşünmelisiniz.

YENGEÇ: HEDEFLERİNİZDE ilerlemek istiyorsanız, güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve duygusal düşünmekten bir an önce vazgeçmelisiniz.

ASLAN: BUGÜN olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz.
Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZİN sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.

TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, eski alışkanlıklarının etkisinde kalabilirsiniz.
Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız.
Keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

AKREP: DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

YAY: MADDESEL konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

OĞLAK: MANTIĞINIZ ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

KOVA: AMAÇLARINIZA uygun hareket ediyorsunuz.
Arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

BALIK: ÇEVRENİZDEKİ mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak.
İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün.
Değerlerinizin farkındasınız ve bugün, gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.

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