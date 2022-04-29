KOÇ: AMAÇLARINIZI gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluğa karşı cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.
BOĞA: KARİYERİNİZLE ilgili değişik düşünceler içindesiniz. İlişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermek istemediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızla düzeltmek zorundasınız.
YENGEÇ: SEZGİLERİNİZİN oldukça yüksek.
Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.
ASLAN: OLAYLARA soğukkanlı yaklaşmalısınız.
Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında çevrenin fikirlerine saygı göstermelisiniz.
BAŞAK: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden daha fazla sorumluluk almanız sizi sinirli yapıyor.
İş çevrenizde saygılı ilişkilerin, çok önemli olduğunu bilen arkadaşlarınız kendi işlerini size yükleyebilir.
TERAZİ: DUYGUSAL ilişkilerinizin önemli olduğu bir gün. Partnerinizle kararlar alacak ve kendinizi mutlu edecek aktivitelerin planlarını yapabilirsiniz. Birlikte yeni işler yapmak için uygun bir gün.
AKREP: DÜŞÜNCÜLERİNİZİ duygusal ele aldığınız için, olaylara karamsar yaklaşıyorsunuz.
İdealleriniz konusunda ısrarcı olacaksınız. Gücünüzü ilişkileriniz yansıtmak istemeniz sizi çekici yapıyor.
YAY: DERİN düşünceler içinde olmanız, kişiliğinizi olumsuz etkiliyor. Sevdiklerinizi korumak adına, fazla sorumluluk alıyorsunuz.
Kendinizi aşan konularda bile gereksiz bir yük içindesiniz.
OĞLAK: KAYGILARI bir kenara bırakmalısınız.
Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, gelecek tekliflerine hazırlıklı olmalısınız. Seçici davranıyor ve yenilikleri kabullenmiyorsunuz.
KOVA: İŞ yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz.
Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır.
BALIK: BUGÜN düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz. Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz.
Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.