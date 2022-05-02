Yıldız falınız

KOÇ: Zevkleriniz için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakında istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız.

BOĞA: Hızlı düşünüyor ve kavrama yeteneğinizi farklı donelerde kullanıyorsunuz. Bugün klasik davranışlarınızı bir kenara bırakmalı ve olaylara daha esnek bir şekilde bakmalısınız.



İKİZLER: Zeki ve pratik yönlerinizi daha güçlü kullanacağınız bir gün. Özgürlüğünüzün önemini anlatmak için ekstra çaba göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bugün anlaşılmaya ve güç birliğine çok fazla ihtiyacınız var.

YENGEÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerin kişisel özgürlüklerine karışılmasından hoşlanmıyor ve size de aynı şekilde davranılsın istiyorsunuz. Bugün, hayallerinizi çevrenizle paylaşırken, duygusal tatmin sağlıyorsunuz.

ASLAN: Bugün kişisel egolarınızı güçlendirirken, yapmanız gereken işlerde size gerekli cesareti sağlıyorlar. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve ilerlemenizi sağlayacak hamleleri hızlıca yapmalısınız.



BAŞAK: Partnerinizle fikir çatışmalarını bir kenara bırakıp, birlikte eğlenmenin yollarını bulacaksınız. Bugün kişisel cazibenizi de karşı taraf üzerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

TERAZİ: Çevresel koşulların lehinize desteklendiği bir gün. İsteklerinizdeki çeşitlilik, aklınızı karıştırabilir. Uzaklardaki dostlarınızdan beklediğiniz güzel haberleri alacaksınız.



AKREP: Hareket dolu bir gün. Düşüncelerinizde fazla idealist davranacaksınız. Başkalarının sizin hakkınızda düşündüklerini önemsemeyecek ve yapacaklarınız konusunda hiç kimseye taviz vermeyeceksiniz

YAY: Duygusal yaşantınızda hareketlenme ve canlılık söz konusu. Arkadaşlarınızla toplantılara çağırılırken, siz partnerinizle vaktinizi geçirmek isteyebilirsiniz. Onunla aranızda farklı bir nüans tutturacaksınız.

OĞLAK: Düşüncelerinizi paylaşmak istemiyor ve özgürlüğünüz konusunda hiç kimseye ödün vermiyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerle yeni konuların araştırmalarını yapmalısınız. Başarılı bir gün.

KOVA: Bugün özel dostlarınızdan alacağınız değişik teklifleri değerlendirirken tercih zorluğu yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza katılacak yeni kişilerle farklı ve ortak organizasyon çalışmalarına katılacaksınız.



BALIK: İlişkilerinizde istediğiniz ortak fikirlerin oluşmasını sağlayacaksınız. Enerjiniz oldukça yüksek fakat çok çabuk alınganlık göstereceğiniz bir gün. Size olumsuz olarak dönmesini istemiyorsanız.