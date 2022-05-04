KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyorsunuz.

Bugün bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.

BOĞA: KENDİNİZİ bitkin hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Sadece sorumluluk duygunuzun artması sizi zorluyor.

Diretme özelliğiniz yüzünden, karşınızdaki kişileri kırıyorsunuz.

İKİZLER: İŞİNİZDEKİ çevre sorunları size zor anlar yaşatıyor. Onları istediğiniz potaya her an çekebilirsiniz. Yeni yerler ve kişiler gördüğünüz zaman kendinizi özgürlük havasında buluyorsunuz.

YENGEÇ: MESLEKİ konularda size şans verecekler ve bir çok fırsatı bir arada yakalayacaksınız.

Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

ASLAN: İŞİNİZDE yükselme, kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz.

Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermemelisiniz.

BAŞAK: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.

Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız nokta; sabır ve taviz.

TERAZİ: İSTEKLERİNİZİ karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız.

Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

AKREP: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

YAY: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Planlama yeteneğinizi iş potansiyeliniz de yansıtabileceksiniz.

OĞLAK: GÜÇLÜ ve kariyerli kişiler dikkatinizi çekerken, duygusal yönlerinizin de, tatmin olmasını isteyeceksiniz. Günlük yaşantınızı planlayarak hareket etmeniz size başarı getiriyor.

KOVA: BU dönemde, çevrenizle ortak hareket edeceksiniz. Sosyal yapınızı destekleyici işler yapmak size para kazandıracak. Kişisel ilişkilerinizi destekleyecek işler yapacaksınız.

BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz.

Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.