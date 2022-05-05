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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.05.2022, 00:00

KOÇ: Kişisel egolarınızın güçlü olması, çalışma şartlarında gelişen olaylara karşı sizi zor durumda bırakabilir. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz.

BOĞA: İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Başlatacağımız çalışmalarda kendinizi ispat etme çabaları içinde olabilirsiniz.

İKİZLER: Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için, temkinli hareket etmek istediğiniz bir gün. Güveneceğiniz kişileri çok iyi seçmelisiniz. Olaylara kendinizi fazla kaptırmayın.

YENGEÇ: Çevrenizle istediğiniz iletişimi kurabileceksiniz. Duygusal konularda kendinizi farklı hissediyorsunuz. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde. Güçten yana oluşunuzu, destekleyenler olacaktır.

ASLAN: Maddi sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra, asıl yapmak istediğiniz planlarınızı ortaya çıkaracaksınız. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine kesinlike izin vermiyorsunuz.

BAŞAK: Maddesel konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Yalnız olan Başaklar için her an yeni bir ilişki gündeme gelebilir.

TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir.

AKREP: Duygusal yapınızı etkileyecek bir hareketlenme söz konusu. İşini bilen kişilere ihtiyacınız olacak. Bugün, dengelerinizi korumak adına, alışık olduğunuzdan çok daha fazla bir gayret içinde olabilirsiniz.

YAY: Talepleriniz doğrultusunda yaptığınız görüşmelerde; beklediğiniz konularda bazı gecikmeler olabilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda bir takım duygusal çekişmeler olabilir.

OĞLAK: Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir. Sosyal yaşantınızda istikrarlı bir tablo çiziyor olmanız, doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Bazı yeteneklerinizin farkındasınız.

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerin işlerini kolaylaştırma açısından, onlara yardım etme gereği duyacaksınız. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken tek şey, kendinizi geriye çekmek olmalıdır.

BALIK: BUGÜN, bilinçaltınızda gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Duygusal konulara gereksiniminiz var. Fikir alışverişinden karlı çıkacağınız için, sezgileriniz sizi yeniden şekillendirecektir.

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