KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
Kendi değerlerinizin farkındasınız.
BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmaları seviyorsunuz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle şansınız mevcut.
İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu olabilir. Ev ve ailenizi çok sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha çok ön planda olacaktır.
YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.
Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu etkileyecek. Risk almada çekimsersiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.
ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerlerle kendinizi göstereceksiniz.
Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.
BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girip karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.
Önemli kararlar arifesindesiniz.
TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdiği tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. İş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.
Aleyhinizdeki söylentilere hazır olun.
AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.
Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.
YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.
OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.
Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.
KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek.
Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızı daha çok sıkacak.
BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleyip ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.