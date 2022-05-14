KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.

Kendi değerlerinizin farkındasınız.

BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmaları seviyorsunuz. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle şansınız mevcut.

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda aşk kıvılcımları söz konusu olabilir. Ev ve ailenizi çok sevmenize rağmen çalışma yaşamınız daha çok ön planda olacaktır.

YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır.

Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu etkileyecek. Risk almada çekimsersiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerlerle kendinizi göstereceksiniz.

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün.

BAŞAK: BAZILARINIZ yakın bağ içinde olacakları kişilerle ortak çalışma düzeni içine girip karlı çıkacaklardır. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız.

Önemli kararlar arifesindesiniz.

TERAZİ: KİŞİLERİN olaylar karşısında gösterdiği tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. İş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.

Aleyhinizdeki söylentilere hazır olun.

AKREP: HİSSEDEREK gerçekleştirmek istediğiniz düşüncelerinize karşı oluşabilecek hiçbir karşıt düşünce sizi negatif etkilemeyecek.

Arkadaş toplantılarında entelektüel yönünüzle ilgi topluyorsunuz.

YAY: AŞIRI alıngan ve ben merkezci bir gün yaşıyorsunuz. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafeyi korumaya çalışın.

OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ, maddi güven ortamlarından alacağınız destekle sağlamlaştıracaksınız.

Aynı fikirlere sahip olduğunuz ve size finans desteği sağlayacak kişilerle beraberlik içinde olacaksınız.

KOVA: AŞK ve duygusal ilişkilerinizde fazla seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bugün tenkit edilmekten nefret ettiğiniz bir gerçek.

Üstelik ailenizden gelecek olan bu eleştiriler canınızı daha çok sıkacak.

BALIK: ÖNEMLİ bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız güzel bir fırsat doğuyor. Bugün kendinizi denetleyip ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlıyorsunuz.