KOÇ: OLAYLARA pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işe yarayacaktır.

Çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, etrafınızdaki işlerin akışı değişebilir.

İKİZLER: YAPACAĞINIZ atılımlarda çevresel faktörleri lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz.

İstediğiniz performansı sağlama konusunda zamana ihtiyacınız var. Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

YENGEÇ: KARŞI cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz.

Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz.

Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır.

ASLAN: MADDESEL güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdakilere saygı göstermeyi bilmelisiniz.

BAŞAK: DUYGULARINIZDA bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz. Düşüncelerinizi değiştirme konusunda sabit olacaksınız.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, yanlış anlaşılabiliyor.

AKREP: TOPLUMSAL hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor. Birçok kombinasyon işe imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Kendinizi sorguluyorsunuz.

YAY: FİNANS konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz.

Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza almanız oldukça mümkün.

OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz.

Çıkarlarınızı düşünmek ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

KOVA: KOŞULLARINIZI değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimsersiniz.

Finans konularında yatırımcı yönlerinizi ile olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

BALIK: DAVRANIŞLARINIZ yüzünden birçok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.