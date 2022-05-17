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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.05.2022, 00:00

KOÇ: YAŞAMINIZIN aktif dönemindesiniz. Özel yeteneklerinizi kullanmalı ve kendinizi ispat etmelisiniz. Bugün güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Partnerinizin de size destek vermesini isteyebilirsiniz.

BOĞA: KAZANÇLARINIZDA istediğiniz şartların gündeme gelmesi, özel çabalarınızla gerçekleşecek. Görüşeceğiniz kişilerin vereceği destekler, sizi tatmin etmeyebilir. Fırsatlar konusunda aksilikler söz konusu.

İKİZLER: KENDİNİZİ ve çevrenizi her anlamda sorguluyor ve kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bugün, değişik fırsatların kombinasyonu karşısında karar verme güçlükleri yaşayabilirsiniz

YENGEÇ: BUGÜN yaptığınız işlerle yetinmiyor, karakteriniz gereği sıra dışı işler yapmaktan hoşlanıyorsunuz. Yoğun enerjiniz sizi yorgun ve keyifsiz yapabilir. Zamanlama konusunda ölçülü olmalısınız.

ASLAN: BUGÜN çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen üstlerinizle konuşurken daha sakin ve temkinli olmalısınız.

BAŞAK: TECRÜBELERİNİZİ başarı ile yaşama geçireceksiniz. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için kendinizi farklı alanlarda bulabilirsiniz. Sevdiklerinizi korumak için fazla sorumluluk alıyorsunuz.

TERAZİ: MADDİ konularda sezgilerinize güvenin. Çevrenizdeki kişileri denetleme huyundan vazgeçin. Bugün bir takım kişilerin fikirlerini benimsemeyebilirsiniz. Tansiyon iniş çıkışlarına karşı tedbirli olun.

AKREP: PARTNERİNİZLE aynı düzeyde olmanız kişisel ve ortak çabalarınızı daha verimli hale dönüştürebilir. Yakın iş arkadaşınızın bu konudaki sözlerine önem verin. Yaratıcılığınızı engellemeyen işleri seviyorsunuz.

YAY: YAKIN çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşlerle ilgili yenilikler gündeme gelecek. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: KENDİNİZİ ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak. Bugün ikna yeteneğiniz yüksek.

KOVA: TAKINTILI yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıyasınız.
Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olacak

BALIK: ARKADAŞLARINIZ arasında gözünüze farklı gelen kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Orijinal fikirlere daima açıksınız. Bugün, neşeli bir gün sizi bekliyor.

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