KOÇ: DUYGUSAL yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.
İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.
Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.
YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.
ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.
BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin bir dönem bitiyor.
TERAZİ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor.
Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde.
AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.
Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.
YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularda önemli fırsatlar gündemde.
OĞLAK: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.
Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.
KOVA: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.
BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantıda mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.