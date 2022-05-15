KOÇ: DUYGUSAL yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz.

İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.

Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor.

YENGEÇ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün gereksiz tartışmalara meydan verebilirsiniz. İnandığınız konulardan nedense taviz vermek istemiyor olmanız şaşırtıcı.

ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

BAŞAK: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacak. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir. Aşkta sakin bir dönem bitiyor.

TERAZİ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor.

Bazılarınız iş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilir. Doğru kararlar almak sizin elinizde.

AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz.

Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır.

YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize disiplin getirmelisiniz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularda önemli fırsatlar gündemde.

OĞLAK: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.

Kalitenizi artıracak projeler peşindesiniz.

Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

KOVA: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugün çevrenizden ilgi görüyorsunuz.

BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içinde olmanız yüzünden elinizde olan imkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor. Sosyal yaşantıda mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız.