Son günlerde hepimizi yansıtan, ilişkilerimizi bozan bir atasözü ile girmek istiyorum köşe yazıma. 'Eğri oturalım doğru konuşalım' sözünün bize anlatmak istediği davranışlarımız nasıl olursa olsun, doğruyu söyleyelim. Kimse kimseyi kandırmasın, yalnızca bizi ilgilendiren konularda özgür olalım.

Kimse karışamasın, istediğimiz gibi yiyelim içelim, canımız ne isterse öyle düşünelim fakat söz konusu kalabalık bir ortam olduğu zaman eğer, söylenecek bir düşüncemiz varsa da doğru söylemekten geri kalmayalım olgusuyla, karşımızdaki kişiyi 'bir düşünceni söyleyecek olursan sözlerine dikkat et' anlamında gizli bir ültimatom olarak algılayabiliriz bu sözü.



SIKICI DURUMLAR OLABİLİYOR

Hem anlamı açısından hem de yapısı itibariyle en çok kullanılan deyimlerden biri olarak, durum ne olursa olsun gerçek olan ve doğru olan söylenmeli diye düşünebiliriz.

Koşullara bakmadan her daim doğruyu anlatmak gerektiğini gösterir. Konulara efendice yaklaşırsak, akla en yakın anlatım şekline uygun konuşmalar yapmak hepimizin arzuladığı bir şey. Toplumun değişik kesimlerinin bir araya gelerek ortak paydada birleşmeleri her zaman mümkün olmayabiliyor. Değişen dünya düzeni içinde herkes kendini haklı gösterecek konuşmalar yaparken farkında olmadan ana yoldan ayrılıp dar ve patika yolara sapıyor. İyi niyetli yaklaşımlar ne kadar mazeret olsa da, bazen karşı tarafı kırabiliyor ve farkında olmadan kendimizi arzu etmediğimiz konuşmalar yaparken buluyor ve sıkıntılı durumlara hedef olabiliyoruz.



KONUŞMA ÇOK ETKİLİ

Konuşmanın bir sanat olduğunu, iletişim içinde yaşadığımız bu dünya tekerinde anlamış durumdayız fakat yine en büyük sorun dilimizi kullanamıyoruz. Doğru konuşma; yerine, zamanına, kişisine uygun olarak yapılması gereken bir eylemdir. Güzel konuşmak isteyen birinin öncelikle neyi, nerede, ne zaman, kime, nasıl söyleyeceğini bilmesi gerekmektedir. Burada yıkılması gereken tabu; konuşmanın yalnızca düz bir iletişim aracı olduğudur. Çünkü konuşma; kişinin tüm duygularının yanı sıra düşüncelerini de çevresine ulaştırabildiği en etkili yoldur.

Her insanın üzerinde durması gereken bir konudur. Güzel konuşma sayesinde insanlar yapmacık olmaktan, bencillikten, dedikodudan ve argodan kurtulmaktadır. Yapılan araştırmalarda güzel konuşmanın, topluma belirli bir seviye kazandırdığı görülmüştür. Bu da toplum olarak refah seviyesinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Kısaca güzel konuşma insanları ve akabinde toplumları istedikleri sonuca rahatça ulaştırabilen bir yöntemdir, diyebiliriz. Atasözlerimizle yolumuza devam edelim. Yine en sevdiğim sık sık kullandığımız 'Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır' cümlesindeki gizemli büyüdür ve toplumsal hayatın bir parçasıdır konuşma sanatı.. Bir diğer konu da; konuşmalarımızı yalanla süsleyerek kendimizi cazip göstermeye çalışırken, aralarına doğru kelimeleri katarak doğruluk tescillemesine gideriz.



KALP KIRMAYALIM

Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, konuşma bağımlılarının genellikle daha ısrarcı ve tartışmacı oldukları, fakat bir tartışma sırasında genellikle agresif bir tutum takındıkları belirlenmiştir. En iyi örnek TV'lerde açık oturum programları. Yenilgiyi asla kabul etmeyen ve bilgiçlik duygusuyla adeta çevrelerine şov yaparlar. Kısaca konuşma insanları ve toplumları istedikleri sonuca rahatça ulaştırabilen bir yöntemdir. Bu yeteneğimizi ziyan etmeyelim ve olumlu ilişki nimetlerinden faydalanalım.

Sözün kısası eğrisiyle doğrusuyla anlatmak istediklerimizi yerinde ifade edelim.

En önemlisi kalp kırmayalım.



SÖZ: Karşınızdakini dinliyor musunuz? Yoksa konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz?

Richard Wilkins