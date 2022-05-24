KOÇ: BUGÜN, eski şartlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Farklı şeyler üretmek istiyorsunuz.

Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapılarınızın size açık olacak.

BOĞA: TAKINTILI bir kişi değilsiniz. Fakat çevrenizdeki olaylara da kayıtsız kalamıyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi de yargılıyorsunuz.

İKİZLER: KISA yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin doğrultusunda ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Babanızla ilişkileriniz gündem kazanıyor. İşbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.

YENGEÇ: YÖNETİCİLİK konusunda çevreniz ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor..

Bugün güven duygusuna ve onaya her şeyden çok ihtiyacınız var.

ASLAN: İŞ yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için oldukça önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor.

Çevrenizden destek göreceksiniz.

BAŞAK: SAĞLIKLI düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, bugün görüşeceğiniz kişilerin hayallerinden çok akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. İş bitirici yönlerinizle çözümler elde ediyorsunuz.

TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ kişileri olumlu etkiliyorsunuz.

Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

AKREP: DİSİPLİN size çok yakışıyor. Finans konularınızın gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz..

Bugün değişim için uygun bir gün. Gizli anlaşmaların faydasınız göreceksiniz.

YAY: GİZLİ enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz.

Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetli yaklaşımlarınızdan dolayı kazanacaksınız.

OĞLAK: GÜÇLÜ planların kişisi olmanız rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden, bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz.

Bugün ise, enerjinizi doğru yolda kullandığınız göreceksiniz.

KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN bazı kişilerin, toplumsal başarılarınıza katkıları olabilir.

Arkadaşlarınızla yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.

BALIK: ÇEVRENİZDE gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Koşulların sizden yana oluşu; bazı engellerin ortadan kalkmasıyla açıklık kazanıyor.