KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz.
Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
BOĞA: DOĞAL yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.
İsteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz.
Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜNLERDE, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize de yol açıyor.
YENGEÇ: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok iş yarım kalıyor. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan.
ASLAN: BUGÜN çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar olayların seyrini olumlu koşullandırıyor.
Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek var.
BAŞAK: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz.
Randevularınız çok önemli.
TERAZİ: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
AKREP: BUGÜN, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerle duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.
YAY: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.
Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde çok etkili olmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, ortama müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz.
Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.
KOVA: AİLENİZLE duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.
Sempatik kişiliğinizin arkasında gizli yeteneğiniz var. Açığa çıktığı zaman, kendinizi enerjik hissediyorsunuz.
BALIK: BUGÜNLERDE, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz.