KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz.

Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

BOĞA: DOĞAL yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız.

İsteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz.

Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER: BUGÜNLERDE, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize de yol açıyor.

YENGEÇ: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok iş yarım kalıyor. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan.

ASLAN: BUGÜN çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar olayların seyrini olumlu koşullandırıyor.

Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevrenizden destek var.

BAŞAK: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz.

Randevularınız çok önemli.

TERAZİ: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Bugün felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

AKREP: BUGÜN, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerle duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

YAY: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz.

Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde çok etkili olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, ortama müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz.

Bugün, fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

KOVA: AİLENİZLE duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.

Sempatik kişiliğinizin arkasında gizli yeteneğiniz var. Açığa çıktığı zaman, kendinizi enerjik hissediyorsunuz.

BALIK: BUGÜNLERDE, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz.