  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız Falınız
Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.05.2022, 00:00

KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz.

BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

İKİZLER: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zaman yaptığınız gibi ispat edeceksiniz.

ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olaylar sizin lehinize dönecek.
Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek.

BAŞAK: BUGÜN, maddi konularda bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız.
Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN çok fazla talep içinde olduğunuz bugün alıngan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.

AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek. Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir günde olmanız da kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacak.

YAY: ÖZGÜRLÜK duygularınız belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla yapacağınız grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.

OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız arkadaşlarınızın kalbini kıracak sıra dışı konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra planlarınızı ortaya çıkaracaksınız.
Katılacağınız toplantılarda, mantıklı ve sistemli düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.

BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Taviz vermek istemediğiniz için sorunlar sizin hatanız yüzünden büyüyecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
  • SON DAKİKA