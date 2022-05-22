KOÇ: DOSTLARINIZLA bir araya gelmekten keyif alacağınız bir gün. Duygusal ilişkilerinizi genişletmek ve çapını büyütmek istiyorsunuz. Olayların hem içinde hem de dışında kalabilen kişilerden birisiniz.

BOĞA: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.

Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.

İKİZLER: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.

YENGEÇ: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zaman yaptığınız gibi ispat edeceksiniz.

ASLAN: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olaylar sizin lehinize dönecek.

Yazılı anlaşmalar gündeme gelecek.

BAŞAK: BUGÜN, maddi konularda bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız.

Ortam yaratma konusunda etkin çaba göstermeniz gerekebilir.

TERAZİ: PARTNERİNİZDEN çok fazla talep içinde olduğunuz bugün alıngan tavırlarınızla ilginç bir tablo çiziyorsunuz. Her şeyin dengeli olmasına dikkat ederseniz başarıya daha çabuk yaklaşırsınız.

AKREP: ARKADAŞLARINIZLA işbirliği içinde olmanız, sizi oldukça mutlu edecek. Sevdiklerinizle aranızda sıcak ilişkilerin gelişebileceği bir günde olmanız da kendinizi mutlu hissetmenizi sağlayacak.

YAY: ÖZGÜRLÜK duygularınız belirgin olmasına rağmen alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.

Güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla yapacağınız grup çalışmalarınızdan kazançlı çıkacaksınız.

OĞLAK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız arkadaşlarınızın kalbini kıracak sıra dışı konuşmalar yapmamalısınız.

KOVA: MADDİ sorunlarınızı yeniden gözden geçirdikten sonra planlarınızı ortaya çıkaracaksınız.

Katılacağınız toplantılarda, mantıklı ve sistemli düşüncelerin hakim olduğu bir paylaşım içinde olacaksınız.

BALIK: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.

Taviz vermek istemediğiniz için sorunlar sizin hatanız yüzünden büyüyecektir.