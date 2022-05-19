KOÇ: HEDEFLERİNİZLE ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.

Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak.

İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor.

Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi aşamalarla genişleteceksiniz.

YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek. Hedeflerinizle ilgili değişim yapmayın.

ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın.

BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

TERAZİ: YAPACAĞINIZ tek şey sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: PLANLARINIZI uygularken kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Size karşı çıkanlara yumuşak biçimde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.

YAY: DEĞİŞİM içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.

Çevrenizden etkilenmemek için temkinli davranın.

OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor.

KOVA: ENERJİNİZ yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.

Sevilme duygunuzun yoğunluğu, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.

Aşkta güç arıyorsunuz.

BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengenizi bozacak durumlar ortaya çıkabilir.