KOÇ: HEDEFLERİNİZLE ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.
Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. Arabuluculuk size yakışacak.
İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor.
Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi aşamalarla genişleteceksiniz.
YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirket aracılığıyla gelecek. Hedeflerinizle ilgili değişim yapmayın.
ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmayın.
BAŞAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
TERAZİ: YAPACAĞINIZ tek şey sabrınızı ön plana çıkartmak olmalıdır. Huzursuzluğunuzu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
AKREP: PLANLARINIZI uygularken kibar fakat ısrarcı davranacaksınız. Size karşı çıkanlara yumuşak biçimde karşı koyacaksınız. Aile toplantılarına daha fazla ağırlık vereceksiniz.
YAY: DEĞİŞİM içinde olduğunuzun farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.
Çevrenizden etkilenmemek için temkinli davranın.
OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle uyum sizi farklı kılıyor.
KOVA: ENERJİNİZ yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.
Sevilme duygunuzun yoğunluğu, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.
Aşkta güç arıyorsunuz.
BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. İşlerinizle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Dengenizi bozacak durumlar ortaya çıkabilir.