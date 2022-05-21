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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.05.2022, 00:00
KOÇ: Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları eleştirebilirsiniz.
Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Bugün aklınızdaki planları çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.

BOĞA: Doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.

İKİZLER: Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz.
Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor.
Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacak.

YENGEÇ: Enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir.
Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor.

ASLAN: Bugün çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde çevreniz tarafından destek var.

BAŞAK: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi motivasyon gücünüzü artırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün çok hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

TERAZİ: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz.

AKREP: Bugün felsefi konuşmalar yaparak çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.
Bugün zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek, akşam saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.

YAY: İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.

OĞLAK: Olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün fazlaca karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Yine de dikkatli olmalısınız.

KOVA: Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.
Sempatik kişiliğinizin arkasında birçok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman kendinizi enerjik hissediyorsunuz.

BALIK: Bugün yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.
Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gün. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler söz konusu.
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