KOÇ: Yaşam savaşı verilen her bir sürecin nihai anlamda kilitlenebildiği tek şey kendi sağlığımız.

Koşulların sürekli şarjınızı boşalttığı günlük hayatta stres atabilmek için, sohbet ortamları sizi mutlu ediyor.

BOĞA: Zaman içinde edindiğiniz deneyimleri bir yapı taşı gibi kullanarak yükseliyorsunuz.

Nerede gerekli bağlantıları yapacağınızı, çevrenizle ilişkilerinizin hangi ortamlarda avantaja dönüşeceğinin bilincindesiniz.

İKİZLER: Kısa bir zaman dilimine özel anlık bir konu gelişirken, gününüzün büyük bir kısmını ayırdığınız bazı işleri göz ardı ediyorsunuz.

Hobi niteliğinde bakmanız gereken bu tür anlara dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ: Dost çevresinde yaptığınız sohbetlerde keyifle dinleniyorsunuz. Fakat konusu edilen bazı güncellikler sizin ilgi alanınız dışına taşabilir. Bu tür durumlarda; fikir yürütmek için kendinizi koşullandırmayın.

ASLAN: Çalışma hayatınız ile iç içe giren özel yaşamınızı değerlendirirken biraz felsefi gözlüklerle olaylara bakmaya çalışın.

İpler elinizde olmasa da çok sesliliğe karşı yaklaşımlarınızı ılımlı hale getirin.

BAŞAK: Sevdiğiniz ile ilgili konularda mantığın yerini ve dozajını iyi ayarlamalısınız. Çünkü, öyle yanıtlar veriyorsunuz ki, bir an donup kalıyor. Yaşamda kurulan sistemin maddi temeller üzerinde inşa edildiği bir gerçek.

TERAZİ: Her konuda mantığın getirdiği alternatifleri en iyi şekilde birbirleri ile birleştirebilen siz; işinizle ilgili meydana gelebilecek gecikmede, tepkisizliğe yol açacak çevre etkileşimlerinden uzak kalın.

AKREP: Maddi konularda günlük akışın getirdiği çıkmazlarda, içinde bulunulan durum ne gerektiriyorsa onu yapıyorsunuz. Tevazu içinde hareket ettiğiniz zaman, hiç arzu etmediğiniz sonuçlara varabiliyorsunuz.

YAY: Maddi konulardaki değerlendirmeleriniz son derece göreceli. Bir an değerli olan, başka bir zaman gözünüzde değerini yitiriyor. Performansınızı yansıtacak konu ile ilgili gerekli ihtimamı göstermediniz.

OĞLAK: Duygusal yaşamınızda ciddi, nazik ve entelektüel bir kişiye özlem duymanız gerekmiyor. Esnekliği gösterip, eleştiri mekanizmasını çalıştırmazsanız, istediğiniz olumlu tepkileri yakalayabileceksiniz.

KOVA: Hislerinizi; sık sık kaybolma tehlikesi yaşadığınız geniş bir dünyaya yayarak yaşamak yerine, daha mütevazı ve dar bir alanda ifade etmeye çalışsanız, mutlu olduğunuz anların sayısı daha da artacak.

BALIK: Asıl zor olanın iki kişinin bir araya gelebilmesini sağlayacak koşulları yaratmak olduğunu biliyorsunuz. Bu nedenle aşırı tavizkar tutumlar içinde bulunuyor ve his dengeleriniz alt-üst oluyor.