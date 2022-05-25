KOÇ: KİŞİSEL enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor.
Bugün, arkadaşlarınızla girişimcilik örneği sergileyebilirsiniz.
Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.
BOĞA: YALNIZLIKTAN hoşlanmayacak ve arkadaşlarınızla birlikte olmak isteyeceksiniz.
Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.
İKİZLER: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için oldukça önemli. Yaşadıklarınızı ileride anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları algılama gücünü kendinizde bulabileceksiniz.
YENGEÇ: DİNGİN ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran, başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün, detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Özellikle kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.
ASLAN: BİLİNÇLİ karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Öz değeri olan duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içinde bulunmayı arzuluyorsunuz.
BAŞAK: YOLLARDAN alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.
Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.
Gereksiz bir titizlik sergiliyorsunuz.
TERAZİ: BUGÜN ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız sabır ve taviz gibi iki önemli duyguyu dengede tutmalısınız.
AKREP: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
YAY: BUGÜN yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.
OĞLAK: MADDİ konularda iş birliğine ihtiyacınız olabilir.
İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.
KOVA: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalı ve tepki almamalısınız.
BALIK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz.
Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.