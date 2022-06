KOÇ: İŞ yaşantınızda bildiğinizden şaşamamalı ve kendi doğrularınızı savunmalısınız.

Tepkiler sizi ilgilendirmesin. Duygularınızda bencil davranarak karşınızdaki kişiyi acımasızca eleştiriyorsunuz.

BOĞA: İŞ yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şeyi kabul ettiremiyorlar.

Çevrenize de şans vermeyi denemelisiniz.

Farklı olaylar gündeme geliyor. Çevreniz ne söylese haklı.

İKİZLER: DÜN ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz. Artık problemler geride kaldı ve önünüz oldukça açık. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız.

Engelleriniz kalkıyor.

YENGEÇ: SABIRLI yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Daha dikkatli davranmalısınız. İlişkinizde yaşadığınız sorunlar karşılıklı iletişimi kaybetmenizden kaynaklanıyor.

ASLAN: OLAĞAN işlerden sıkıldığınız için denememiş işleri tercih ediyorsunuz.

Bugün sizin için fırsatlar günü olabilir.

Akıllı davranmalısınız. Egemen ruhunuz, aşk ilişkinizi yanlış etkiliyor.

BAŞAK: İŞLERİNİZİ yolunda gitmesi sizi şımartabilir ve her an hata yapabilirsiniz.

Başarınızı perçinlemek istiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bugün aşk ilişkinizde ifade zorluğu yaşayabilir.

TERAZİ: BUGÜN oldukça verimli bir gününüz.

Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz.

Duygusal bir gününüzde olmanız her şeyi yanlış anlamanıza sebep oluyor.

Dikkatli olmalısınız.

AKREP: ELİNİZDEKİ konuların hızlı bitmesi gerekiyor ve siz, detayları daha çabuk atlamalısınız. Sevdiğiniz kişi ile aynı dili kullanmıyorsunuz. O, sizden daha farklı bir yaklaşım bekliyor.

YAY: İŞ yaşantınız sizi tatmin etmeyince başarı grafiğiniz düşüyor. Yaptığınız işlerin bir öncesinden daha iyi olmasını istiyorsunuz.

Duygusal iniş çıkışlar yüzünden sevdiğinizle aranız açılabilir.

OĞLAK: ORTAKLIKLARDA yaşadığınız sorunlar yüzünden her an neşeniz kaçabilir. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizinle unutmayın ve aldırmamayı öğrenin. Aşk ilişkilerinizde problemlere tahammülünüz yok.

KOVA: İŞBİRLİĞİ içinde olduğunuz kişilerle çelişkiler yaşamanız iş motivasyonunuzu bozuyor. Anlayışlı ve özverili davranmayı öğrenmelisiniz. Bugün olaylara daha farklı bakarak geçmişle hesaplaşabilirsiniz.

BALIK: KENDİ işleriniz takip ederken başkalarından yardım almak istiyorsunuz. Çevrenize fazla güvenmemelisiniz. İkinizde sorumluluğunuzu birbirinize yüklemek isterken, ilişkiniz tehlikeye atıyorsunuz.