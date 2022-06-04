KOÇ: AY, çevresel ilişkilerinizde duygusal değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve yapıcı beraberlikler içindesiniz. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız.

BOĞA: GÜNLERDİR çevrenizde kişisel savaşlarınız çok fazla oldu ve çevrenizde bozulan ilişkileri düzeltme konusunda arabuluculuk yapmak zorunda kaldınız. İyi niyetiniz bazen sizin aleyhinize gelişiyor.

İKİZLER: SİZİ sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için enerjinizi kullanırken uçlarda dolaşıyorsunuz. Mesleki konularda duyarlı davranmak yerine, saklanan sırları öğrenmelisiniz.

YENGEÇ:: YAŞAMINIZLA ilgili bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalmaya çalışıyorsunuz.

Organizasyonlar ve davetlerin gündem kazanmasıyla yaşantımız renk kazanacak.

ASLAN: YAKIN, ilişkilerinize çekimser bir şekilde bakıyorsunuz. Şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, işleriniz aksıyor. Size anlatılanlara inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.

BAŞAK: BUGÜN hırslı yönlerinizin çıkış yapacağı bir gün içindesiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin farklı yönleri ilginizi çekiyor fakat onlara paye vermemek adına susmayı tercih ediyorsunuz.

TERAZİ: TARTIŞMALARINDAN uzak kalmak istemeyişinizin nedeni, aklınızı ve enerjinizi doğru kullanmak adına örnek olmak istiyorsunuz. Bu özelliğinizi hiç kimseye hissettirmemeyi başaracaksınız.

AKREP: KİŞİSEL isteklerinizle karşı tarafı etkiniz altına alabileceğiniz bir gün. Tepe evinizdeki Ay sayesinde direttiğiniz konularda başarılı olacaksınız. Bugün, toplumsal olaylara ağırlık vereceksiniz.

YAY: İÇİNE kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız.

Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve bir çok işi, zincirleme başarmak gibi, bir zorunluluğunuz yok.

OĞLAK: KENDİ gücünüzün farkındasınız ve bu özelliğinizi daha da katlayacak ilişkilere ihtiyaç duyuyorsunuz. Özgürlüğünüzü hiçbir şeye değişmiyor olmanız çevrenizde hayranlık uyandırıyor.

KOVA: ÇEVRESEL faktörlerden kaynaklanan, oluşumlar sizin için önemli olacak. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacaksınız.

Enerjinizi ilişkilerinizde rahatça kullanabilecek beceriye sahipsiniz. .

BALIK: OLDUKÇA romantik duygular içindesiniz.

Bugün içgüdülerinizin sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorsanız, sizi bulunduğunuz ortama sürükleyen nedenlerin altını çizmelisiniz.