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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.06.2022, 00:00

KOÇ: PLANLARINIZI istediğiniz yönde yapılandırmak isterken, tüm detayları gözden geçiriyorsunuz.
Bugün, Mars'ın verdiği etkileri olumlu bir şekilde kullanmak için birçok vasfa sahipsiniz ve bunun farkındasınız.

BOĞA: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizliyorsunuz. Bugün olayların alt yapısını araştırmalı ve kazançlarınız konusunda fırsatları değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: KARŞI cinsin hakkınızdaki düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz.
Kazançlarınızla ilgili araştırmalarınızı derinleştirmek niyetindesiniz.

YENGEÇ: KÖKTEN çözümlemeniz gereken sorunlarınız varken, bazı olaylara karşı umursamaz bir tavır sergilemeniz çevrenizde şaşkınlıkla karşılanıyor. Düşüncelerinizi paylaşmak için dostlara ihtiyacınız var.

ASLAN: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Bugün değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermelisiniz.

BAŞAK: SİZDEN bekledikleri konuda vakit geçirmeden, somut fikirlerinizden oluşan bir taslak hazırlamalısınız. Güç ağırlıklı bir sosyal platform hazırlığı içindesiniz. Sınırlarınızın belirlemeniz gereken bir dönem.

TERAZİ: DENGELİ yapınız sayesinde her soruna akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.

AKREP: İŞ yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir.
Mars'tan aldığınız olumlu etkiler sayesinde, düşüncelerinizi çok hızlı bir şekilde yaşama geçirebileceksiniz. Enerjinizi doğru ve yalın bir şekilde kullanmalısınız.

YAY: ARAŞTIRMAYA yönelik çalışmalarınızın olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, kendinize zaman tanımalısınız. Bugün istediğiniz duygusal güveni karşı tarafa vermemekle suçlanabilirsiniz. Sakin kalmalısınız.

OĞLAK: KURUNTULU yapınızı her zaman ortaya çıkarmıyor ve karşınızdaki kişileri kırmak istemiyorsunuz..Elde ettiğiniz sonuçların size sağladığı yararları görmek, sizi eski kararlarınızdan döndürebilir.

KOVA: DUYGUSUZ olmadığınız kesin, fakat olaylara fazla mantık çerçevesinde bakıyorsunuz.
Sezgisel yönlerinizi açığa çıkarmaktan hoşlanmayabilirsiniz. Ay'ın konumu coşkularınızı atağa kaldıracak.

BALIK: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları birlikte getirecek. Gelişen fırsatlar karşısında iyi hissedeceksiniz.

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