Yıllar önce kaybettiğimiz komedi duayenimiz Kemal Sunal'ın Şark Bülbülü filmini izleyenler mutlaka hatırlar. Filmdeki 'bul karayı' oynayan kurbana yardım etmek isteyen Şaban sürekli baltayı taşa vurur ve aslında zaten hep kaybedecek olan kurbanı kurtaramaz.

Orijinal İngilizcesi 'Threecard Monte' ismiyle bilinen 'bul karayı al parayı' oyunu tamamen el çabukluğu ve hileden oluşan bir illüzyondur. Bu hileli oyunun farklı versiyonları olsa da prensibi aynıdır.

Sokakta para basmak suretiyle oynanan tarzından uzak durulması gerekir...

Düpedüz kurmaca bir tezgahtır.

O anda oyunu oynatan adamın suratına bakarsanız, "Ben bu adamın parasını alabilir miyim?" diye kendinize sorarsınız. Oyuna bir girerseniz, isteseniz bile kaybetmeden çıkamazsınız. İyi bir dolandırıcı aslında güçlü sezgilere sahip bir psikologdur. Tıpkı sihirbazlar gibi insan aklının nasıl çalıştığını anlar ve insan aklının zayıflıklarını keşfedebilir.

Günümüzün insanı hiç değişmiyor.

İnsanın doğasının cilvelerindeki oyunlar hiç bitmiyor.

Yaşam zaten bir satrançtır. Kim kimden ne kadar üstün yarışlarının da sonu gelmiyor... Aslında hepimiz biliyoruz da, bilmezlikten geliyoruz. Karşılıklı sohbetler, dostluklar, aşklar bumerang gibidir.

Atma ve tutma. Galibiyetin hazzına erdiğimiz emek bunca yorgunluğa değer mi?

Gün geçmiyor ki, sarsılan medya haberlerinin başköşesindedir aldatmaca ilişkilerin bitmeyen ALİ CENGİZ OYUNLARI.

Alıştık veya kanıksadık.

Nasıl yorumlayabilirsek orada kalsın. Fazla cümle kurup kelime tüketmeye de gerek yok. Yaşama sanatı içindeki savaşların dibi karadır. Bataktır ve girdaptır. Tünelin sonu her zaman aydınlık değildir.



HER İLETİŞİM BİRAZ OYUN

İnsanın kendini var etme macerası oyunla başlar. Dikkatleri üzerine çekmek için değişik kurgulamalara girer. Bu anlamda yücelmek başkalarının gözünde olmak istediği noktaya ulaşmak için gerçek kişiliğinden uzaklaşır.

Yaşam sanatı, aslında basit ilkelere dayanır.

Kendinizi farklı gösterme çabası karakterinizi geçici olarak saklamak, taşınması zor bir yük gibidir. Aynı anda iki kişilik bir ağırlık. Oysa başkalarıyla birlikteyken rahat olduğunuzda, onlar da sizinle birlikteyken rahat olacaklardır. Biriyle ilk kez karşılaşıyorsanız, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı yeniden bulmuş gibi neşeli olun.

Gülümseme, her zaman yakınlık kurmayı sağlayacak en güçlü ögedir. Rahat ve iyimser bir tavır, enerji ve heyecan ile iletişim kurmak, kalıcı ilişkiler için sağlam bir temel sunacaktır.



DOĞALLIK EN İYİSİDİR

Doğallık muhteşem bir çekiciliktir. Tüm güzellikleri geride bırakır. Olduğunuz gibi davranmak, dürüst davranmak demektir. Değerlerinizle uyum içinde yaşamak anlamına gelir.

Başka biriyle birlikteyken kendiniz olun. Sahte görünümler ve suni güven yaratan davranışları bırakın.

İlişkilerinizin her alanında ne istediğinizi belirtin. Nelere tahammül edeceğiniz konusunda açık olun. İlişkilerinizdeki tarafların da ne istediğini öğrenin.

Olduğunuz gibi davranmak, karşılıklı güven ve saygı yaratır.

Esra'nın Tolgaya zoraki hoş görünme çabası, Ahmet'in patronuna saygılı olmak adına istemediği fedakarlıkları yapması, Ayfer'in sevmediği bir toplulukta mutluluk gülücükleri saçması nasıl yorucu bir külfettir. Sınırlarımızı koruyarak yaşamanın konforunu unutmayalım.

Ölçülerimizi kaçırmadan yaşamın tadını çıkaralım. Hiç birimizin illüzyon ilişkilerin içinde mutlu olacağımızı sanmıyorum.

Hayat bir bilmece gibi görünse de, cevabı aslında basittir. Ve medya diliyle yazımıza son noktayı koyalım.

KURNAZLIK OUT. DÜRÜSTLÜK İN.





Dürüstlük pahalı bir mülktür, her insanda bulunmaz

Hz. Ömer