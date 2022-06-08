KOÇ: İYİ niyetli yaklaşımlarınız; çevrenizdeki saygı çemberinin oluşmasına sebep olurken, siz de bu olaydan müthiş keyif alıyorsunuz.. Bugün mars, sizi olumlu etkilemeye devam ediyor.

BOĞA: ELE aldığınız tüm konuları kısa süre içinde sonuçlandırmak isteyişiniz gurur verici bir duygu. Her şey istediğiniz gibi olacak. Siz ne derseniz deyin, o bildiğinden şaşmıyor.

İKİZLER: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde olaylarda olumsuz bir gelişme, motivasyonunuzu etkiliyor. Bazen gereksiz bir huzursuzluğunuz var. Bugün eski günleriniz sizi geçmişe götürebilir.

YENGEÇ: HER konuyu özgürce yapmak istediğinizden, engellerden kurtulmak için elinizden gelen her şeyi yapar ve sonunda isteklerinize kavuşursunuz. Sevdiğiniz kişinin her sözünü farklı bir şekilde irdeliyorsunuz.

ASLAN: LİDERLİK özelliğiniz her konuda kendini gösterirken, ufukta yeni sorumluluklar sizi bekliyor. Sabırlı olmalısınız.. Duygularınızı karşı tarafa sunarken fazla abartıyorsunuz.

BAŞAK: TAMAMLANMAMIŞ bir sürü yarım işiniz var. Sonradan sorun olabilecek bu işleri bir an önce bitirmeye çalışmalısınız. Yeni işler sizi bekliyor.

Kapris yapmanın zamanı değil.

TERAZİ: DENGELERİNİZİ koruyarak, iş yaşantınızdaki başarınızın devamlılığını sağlıyorsunuz. Sizden istenen bir iş konusunda acele etmeyin. Duygularınızı iyi ifade ediyorsunuz.

AKREP: RİSK taşıyan bir iş için size gerek duyabilirler. Gerekli olabilecek bütün donanımları açıklamalısınız. Sevdiğiniz kişi sizin duygusallığınızdan mutlu olurken, tepkileriniz sizi yoruyor.

YAY: SİZİ kendinizle baş başa bıraktıkları işler de başarılı oluyor ve çevrenize de, ayni konu da olmasa bile yaşam sevinci veriyorsunuz. Partneriniz sizin sevgi anlayışınızı anlamakta bazen zorlanıyor.

OĞLAK: BUGÜN kendi iç planlarınızla yürüttüğünüz işlerde bugün sorununuz olmasa bile, çevreniz sizinle iletişim kopukluğundan şikayet edebilir. Bazen sevdiğiniz insanı uzaklaştırıyorsunuz.

KOVA: HER an kendinize değişik şeyler bularak, uzaklaşmak istediğiniz konuları unutabiliyorsunuz. Bu yüzden işinizi aksatmıyorsunuz. Çevrenize karşı takındığınız tavırlarınız siz farklı yapıyor.

BALIK: SİZİ yanlış tavırlar içine sürükleyebilecek sorunların üst üste gelebileceği bir gün yaşayabilirsiniz. Size duygu karmaşası yaşatan partnerinize karşı, davranış analizi yapmalısınız.