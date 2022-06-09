KOÇ: YAKIN arkadaşlarınızın isteklerinin etkisinde kalarak, sizi bekleyen işlerinizi ihmal etmeyin. Birbirinize hissettirmemeye çalıştığınız soğuk rüzgarları, sağduyulu davranarak önleyebilirsiniz.

BOĞA: UĞRAŞTIĞINIZ işlerin püf noktalarını iyi biliyor ve hataları engelliyorsunuz. Yeter ki, size gereksiz şekilde müdahale edilmesin.

Sevdiğiniz insanla kişilik çatışması yaşıyor gibi görünüyorsunuz.

İKİZLER: BUGÜN iş arkadaşınızla birlikte gereksiz yere endişeleniyorsunuz. Bu yüzden de, yerine getiremeyeceğiniz bazı sözler vermeyin. Duygusal yapınızın altında ise neler yattığını hissedeceksiniz.

YENGEÇ: İŞ yaşantınızda gizlilikten yana oluşunuz, çevreniz tarafından da ilgiyle izleniyor.

Bazı kişiler sizinle ilgili araştırmalar yapıyor. İkili ilişkilerinizde ise her zaman görselliği seviyorsunuz.

ASLAN: SON günlerde kendinizi son derece enerjik hissediyorsunuz. Yapacağınız atılımlarda doğru kararlar vermek için daha ne bekliyorsunuz? İlişkinizde ise bazı şeyleri yanlış sorguluyorsunuz.

BAŞAK: AMAÇLARINIZDAN ödün vermek istemiyorsunuz.

Kendi doğrularınız için savaşmaya hazırsınız. Bakış açınız öylesine farklı ki. Birlikte ortak kararlar alırken, sürekli çelişkiler yaşıyorsunuz.

TERAZİ: KENDİNİZİ işinize öylesine motive etmiş durumdasınız ki, çevrenizin farklı görüşleri sizi ilgilendirmiyor. Bugün hızınız çok fazla. Sanki aşkı yargılamak için dünyaya gelmiş duygusu içindesiniz.

AKREP: SADECE kendi duygularınızın esiri olmak size yakışmıyor. Olayları geniş bir açıdan incelemek zorundasınız.

Yüksek enerjinizin karşı cins tarafından fark edilmemesi mümkün değil.

YAY: ÇEVRENİZİN her söylediğini yanlış algılamak zorunda değilsiniz. Eski neşenize kavuşmalısınız.:Artık eskisi gibi fazla açık değilsiniz. Sizi eskiden tanıyanlar bu halinize hiçbir anlam veremiyorlar.

OĞLAK: YAŞAMLA oyun oynanmayacağını artık bilmelisiniz Sorularınızın cevabı fazla zor değil. Sadece ne istediğinizi bilmelisiniz.

Bugün nedense fazla ısrarcı bir davranış biçimini benimsiyorsunuz.

KOVA: OLAYLARA yaklaşım biçiminiz öylesine farklı ki. Çevreniz sizi algılamakta zorlanıyor.

Yine şaşırtıcı davranıyorsunuz.

Olaylara geniş baktığınız halde, sonuçlardan asla memnun kalmıyorsunuz.

BALIK: KENDİNİZİ feda ettiğinizi sanıyorsunuz.

Gereksiz bir tablo çizmekle, sonuca yaklaşmanız mümkün değil. Onun zekası sizden farklı değil. Her ikiniz de ortak problemlerden şikayetçisiniz.