KOÇ: MESLEKİ konularda iddialı olacak ve bildiğiniz konulardan taviz vermek istemeyeceksiniz.

Tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalı, kaba kuvvetlerin size olumsuzluk verebileceğini bilmelisiniz.

BOĞA: GÜNLÜK yaşantınızı renkli bir hale getirmek istiyorsunuz. Duygularınızı paylaşmayacak ve ketum olmayı tercih edeceksiniz.

Fakat çevreniz sizi rahat bırakmayabilir, tersi bir durum ortaya çıkabilir.

İKİZLER: BUGÜN, aşk ve duygusal konulara kapalı olacağınız için toplumsal hayatınız ön plana çıkacak. Maddi durumu iyi olan kişilerden etkileneceksiniz.

Bu dönem, sosyal ilişkilerinizdeki artış yeni kişiler tanımanıza neden olacak.

YENGEÇ: SÖZLEŞMELER ve yazılı anlaşmalar önem kazanacak. İmza atarken, kendi kişisel şartlarınızdan çok, karşı tarafın istekleri baskın çıkacak. Bugün, önemli kişilerle görüşecek ve başarılı pozisyonlara geçeceksiniz.

ASLAN: İŞ hayatınızda yaşayacağınız yoğunluk sizi farklı kulvarlara taşıyacak. Ortaklıklara açıksınız.

Doğru insanlarla çalışmak isteğiniz doğrultusunda, isabetli kararlar vereceksiniz. Bu dönemde hiçbir şekilde pes etmeyeceksiniz

BAŞAK: ÖZGÜRLÜK duygularınız sizi farklı boyutlara götürecek. Karşınıza çıkan kişilerin orijinal yönleri, akılcı kimliklerinden etkileneceksiniz. Kısa süreli bu aşklara bağlanmamalı, geçici duygular için kendinizi yıpratmamalısınız.

TERAZİ: KARİYERİNİZİ ve iş hayatınızı pekiştirecek kişilerle görüşmeye devam edeceksiniz. Bulunacağınız ortamlarda ışıltılı olmanızdan kaynaklanan bir kalabalık topluluğu sürekli sizi takip edecek. Tercihlerinizi doğru kullanmalısınız.

AKREP: İŞ hayatınızda beklediğiniz performansı çevre ilişkilerinizle bütünleştirebileceksiniz. Katılacağınız sosyal aktivitelerde karşılaşacağınız kişilerden güzel bir elektrik alabilirsiniz. Yeni iş anlaşmaları için uygun bir gün.

YAY: MADDİ imkanları geniş ve kariyer sahibi, sizi güçlü kılacak aşk kapınızda. Temkinli bir şekilde ilerleyerek hedeflerinize ulaşacaksınız Bu birlikteliklerden olumlu çıkarlar sağlayacaksınız. Biraz daha fazla önem verin.

OĞLAK: : BUGÜN, kısa mesafeli yollarda ve küçük grup toplantılarında karşılaşacağınız kişilerden etkileşim alabilirsiniz. Ciddi bir havada başlayan beraberlik sonradan enerjik bir hale gelecektir Bazı olaylar istediğiniz gibi olacak.

KOVA: : KİŞİSEL enerjinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Karşınızdaki kişiler sizin konuşma ve ikna kabiliyetinizden oldukça olumlu bir şekilde etkilenecekler. Beden dilinizi çok iyi kullanacaksınız. Ciddi adımlar atabilirsiniz.

BALIK: SOSYAL ilişkilerinizde yumuşak geçişler var ve iş ilişkilerinizde de yapıcı davranacaksınız.

Arabuluculuk görevinizi tam olarak yerine getirmeye çalışırken iş arkadaşlarınız arasında gerekli işbirliğini sağlayacaksınız.