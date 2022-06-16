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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.06.2022, 00:00
KOç: SOSYAL ilişkilerinizde kalite arayacaksınız. Bu dönemde karşılaştığınız kişiler size soğuk gelecek. İstediğiniz eğlenceyi belki bulamayacaksınız ama şansınızı iyi kullanmalısınız.

BOĞA: AŞK ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınızın size aşık olma olasılığınız yüksek. Aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirebilir.

İKİZLER: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler sizi güçlendirecek.

YENGEÇ: BUGÜNLERDE gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.

ASLAN: BUGÜNLERDE iş çevreniz genişleyerek, yoğunluğunuz hızlanacak. Gelirleriniz artarken, bu çabalarınız sizi de yoracak. Ortaklıklar yaşamınızda önemli bir yer alacak.

BAŞAK: SOSYAL kariyerinizin iş durumunuz etkilemesi sizi yukarılara taşıyacak. Yeni çevrelere girecek ve yeni dostlarınız sayesinde önemli kapıların açıldığını göreceksiniz.

TERAZİ: DUYGUSAL anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri bir kenara koymalısınız. Yarım kalan tedavileriniz ihmal etmeyerek tamamlayın.

AKREP: BUGÜN, düşüncelerinizle baş başa kalacak ve geçmişi düşüneceksiniz. Eski olayların artık sizi yıpratmasına izin vermeyeceksiniz.
Güçlü motivasyonunuzun sizi olumlu etkileyeceği bir gerçek.

YAY: GİRDİĞİNİZ ortamlarda gözlerin üzerlerinize çevrilmesine alışmış olduğunuz bir gerçek. Bugünlerde seyahatlerin getireceği önemli avantajları iyi kullanmalısınız. Zihinsel yorgunluk söz konusu.

OĞLAK: İŞ gücünüzün yüksek olduğu bir dönem. Çevrenizin olanakları sizi pozitif destekleyecek. Arkadaş çevrenizle iş ilişkilerinizi olumlu pozisyonlarla birleştireceksiniz.

KOVA: AİLENİZİN sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca sizin sağlığınız da biraz hassas olacaktır. Yaşamda düşlerinizle sağlığınız birlikte hareket edecek artı ve eksi etkileyecek.

BALIK: BEKLEDİĞİNİZ sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Size destek verecek olayların altını çiziyor ve sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizi irdelemek yerine sukunetle yaklaşmalısınız.
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