Yıldız falınız

KOç: SOSYAL ilişkilerinizde kalite arayacaksınız. Bu dönemde karşılaştığınız kişiler size soğuk gelecek. İstediğiniz eğlenceyi belki bulamayacaksınız ama şansınızı iyi kullanmalısınız.



BOĞA: AŞK ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Bir arkadaşınızın size aşık olma olasılığınız yüksek. Aktiviteler beraberinde duygusal konuları da, beraberinde getirebilir.



İKİZLER: İŞ hayatınızda bir dengelenme söz konusu. Yaratıcı yeteneklerinizi işinizde kullanarak olumlu işlere imza atacaksınız. Gelir kaynaklarınıza ilişkin olumlu değişimler sizi güçlendirecek.



YENGEÇ: BUGÜNLERDE gideceğiniz sosyal ortamlarda aşk kapınızı çalacak. İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kollayacaksınız.



ASLAN: BUGÜNLERDE iş çevreniz genişleyerek, yoğunluğunuz hızlanacak. Gelirleriniz artarken, bu çabalarınız sizi de yoracak. Ortaklıklar yaşamınızda önemli bir yer alacak.



BAŞAK: SOSYAL kariyerinizin iş durumunuz etkilemesi sizi yukarılara taşıyacak. Yeni çevrelere girecek ve yeni dostlarınız sayesinde önemli kapıların açıldığını göreceksiniz.



TERAZİ: DUYGUSAL anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi. Bu nedenle oluşan gerilimleri bir kenara koymalısınız. Yarım kalan tedavileriniz ihmal etmeyerek tamamlayın.



AKREP: BUGÜN, düşüncelerinizle baş başa kalacak ve geçmişi düşüneceksiniz. Eski olayların artık sizi yıpratmasına izin vermeyeceksiniz.

Güçlü motivasyonunuzun sizi olumlu etkileyeceği bir gerçek.



YAY: GİRDİĞİNİZ ortamlarda gözlerin üzerlerinize çevrilmesine alışmış olduğunuz bir gerçek. Bugünlerde seyahatlerin getireceği önemli avantajları iyi kullanmalısınız. Zihinsel yorgunluk söz konusu.



OĞLAK: İŞ gücünüzün yüksek olduğu bir dönem. Çevrenizin olanakları sizi pozitif destekleyecek. Arkadaş çevrenizle iş ilişkilerinizi olumlu pozisyonlarla birleştireceksiniz.



KOVA: AİLENİZİN sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca sizin sağlığınız da biraz hassas olacaktır. Yaşamda düşlerinizle sağlığınız birlikte hareket edecek artı ve eksi etkileyecek.



BALIK: BEKLEDİĞİNİZ sonuçlara yaklaşmanız mümkün. Size destek verecek olayların altını çiziyor ve sabırlı bir şekilde değerlendiriyorsunuz. İlişkilerinizi irdelemek yerine sukunetle yaklaşmalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın