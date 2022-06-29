KOÇ: Jüpiter'in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Bugün duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.

BOĞA: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.

İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.

Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili düzenlemeye gereksinim duyacaksınız.

Enerjik ve aktif olacaksınız.

YENGEÇ: Koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor.

Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz.

Gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

ASLAN: Mars kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.

BAŞAK: Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız.

Olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecek.

TERAZİ: Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerliyor.

Enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Aktif zihinsel performansınıza rağmen, zorlanabilirsiniz.

AKREP: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.

YAY: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyabilirsiniz.

OĞLAK: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.

Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız.

KOVA: Ay İkizlerde ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek istiyorsunuz. Duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.

BALIK: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.

Yetenekleriniz göze çarpıyor.