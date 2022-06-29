KOÇ: Jüpiter'in verdiği güçle çevrenizde farklı olmayı başarıyorsunuz. Bugün duygusallığınızla ilgili yaşadığınız alınganlıkların temelinde; kendi düşüncelerinizden kaynaklanan egoistlik yatmaktadır.
BOĞA: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve kişisel çabalarınızı çevresel faktörlerle birleştirmelisiniz.
İKİZLER: Yatırımcı yönleriniz atağa kalkıyor.
Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili düzenlemeye gereksinim duyacaksınız.
Enerjik ve aktif olacaksınız.
YENGEÇ: Koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor.
Sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz.
Gelecek iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.
ASLAN: Mars kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlerken, kişiselliğinizi ortak ilişkilerinizle birleştireceğinizi gösteriyor. Hırslarınızın dorukta olduğu bir gün. Planlı ve disiplinli hareket edeceksiniz.
BAŞAK: Aldığınız her türlü sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılısınız. Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız.
Olumlu katkıları olacak, başlangıçlar gündeme gelecek.
TERAZİ: Ay kombinasyon burcunuz İkizler'de ilerliyor.
Enerjinizin oldukça yüksek oluşu, baskıcı davranışlara karşı tepki oluşturmanıza neden oluyor. Aktif zihinsel performansınıza rağmen, zorlanabilirsiniz.
AKREP: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek itiyorsunuz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.
YAY: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyabilirsiniz.
OĞLAK: Kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.
Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyi kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. İstediğiniz konuma gelmek için sabırlı olmalısınız.
KOVA: Ay İkizlerde ilerliyor. Mesleğinizde ilerlemek istiyorsunuz. Duygusal davranmaktan vazgeçmelisiniz. Bugün, olayları değerlendirirken, yeteneklerinizi ortaya çıkarma çabası içindesiniz.
BALIK: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz.
Yetenekleriniz göze çarpıyor.