KOÇ: Çevrenizle iş birliği içine girip ortaklaşa çok para kazanabilirsiniz. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Kardeşlerinizin bazı sorunları gündeme gelebilir. Bugün dinamik yapınızı ortaya çıkarın.

BOĞA: Aktif yapınızı ön plana çıkarabilecek işlerle uğraşmalısınız. Enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Kariyerinizle ilgili gelişmeleri sessiz bir şekilde takip ediyorsunuz. Zıtlaşmalara dikkat edin.

İKİZLER: Enerjik yapınızı zorlayan işleri seviyorsunuz.

Sıradan işler size göre değil. Bugün, şartlarınızı zorlamalısınız. Zaman akışında bazı olayları kendi bünyenize göre yeniden yapılandırıyor ve yaşama geçiriyorsunuz.

YENGEÇ: Her şeye sabırla yaklaşıyor ve olayların gelişimini bekliyorsunuz. Farklı ortamlarda, huzursuz yapınız ortaya çıkıyor. Aşk konusunda, sevdiğiniz kişilerin, duygusal problemleri kafanızı kurcalayabilir.

ASLAN: İş yaşantınızda atılımlar söz konusu olsa da, biraz daha beklemelisiniz. Önemli gelişmelerin başlangıcındasınız. Maddi konularda şartlarınızı zorlamadan, isteklerinizi disiplinli gerçekleştirmelisiniz.

BAŞAK: Titiz ve disiplinli yapınız, bugün oldukça işe yarayacak. Bazı olayları güçlü mantığınızla çözüyorsunuz. Yeni yatırımlar söz konusu. Aşkta, alışkanlıklarınıza bağlı yaşamak hoşunuza gidiyor.

TERAZİ: Dengeli olmanız ve yeniliklere açık yapınız her zaman göz dolduruyor. Jüpiter'in etkisiyle yaşamı enerjik algılıyorsunuz.

Ailenizin bazı sorunları için, kişisel çaba harcamak zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Maddi konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz.

Bugün; istediğiniz şartları gündeme getirmekten asla korkmuyorsunuz.

YAY: Bugün, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz.

Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar.

OĞLAK: Kendi düzenini seven biri olarak, baskıya gelemiyorsunuz. Ortaklıklarda paslaşarak çalıştığınız zaman, başarılı oluyorsunuz.

Bilinç altınızda sizi yönlendiren olaylara karşıt düşünceler içindesiniz.

KOVA: İçsel güvensizliğinizi yendiğiniz de, başarılı oluyorsunuz. Çevrenin etkilerinden uzak kalmaya çalışmalısınız. Bugün, Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sorunlarınıza dış etkenleri karıştırmamalısınız.

BALIK: Duygusal konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Onların fikrini almak için fikir danıştığınız kişileri yanlış seçiyorsunuz.

Karşıt tarafın olayları büyüterek başınızı ağrıtmasına izin vermeyin.