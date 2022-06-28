KOÇ: İlişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz.

Bugün özgürlüğünüzü özleseniz de, bu tavrınızı ortaya koyacak gücünüz yok. Herkesin sorumluluğunu yüklenmek zorunda kalıyorsunuz.

BOĞA: Para kazanmayı seviyorsunuz. Size gelen teklifleri değerlendirmek istiyorsunuz fakat bunları yaparken, bazı şeyleri gizleme ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispatlarken mücadeleyi seviyorsunuz.

İKİZLER: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konularla ilgili gizli hesaplarınız olabilir. Yatırımlarınız konusunda ödün vermiyorsunuz.

YENGEÇ: Otoritenizin sarsılmasına tahammülünüz yok. Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz. Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanıyabiliyorlar.

ASLAN: Bugünlerde para kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük.

Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmaktan hoşlanmıyorsunuz. Bazı teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

BAŞAK: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.

Bugün iddialı ve ben merkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz.

Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.

TERAZİ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran başarılı çalışmalar içindesiniz. Bugün detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Kavrama yeteneğinizi doğru kullanacaksınız.

AKREP: Maddi konularda açılmaktan yanasınız.

Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz.

Bazı alışkanlıklarınızın sizi zorlamasına izin vermemelisiniz.

YAY: Maddi konularda karşı tarafın desteğine ihtiyaç duymuyorsunuz. Gururlu bir yapınız var ve hiçbir zaman ihtiyaçlarınızı başkalarının yanında konu yapmaktan hoşlanmamanız dedikodu konusu.

OĞLAK: Bilinçaltınızın sizi sıkan baskılarından bir an önce uzaklaşmalısınız. Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz fakat kısa vade çözümler yerine uzun süreçleri tercih ediyorsunuz.

KOVA: Kendinizi her zamankinden farklı hissediyorsunuz.

Ayaklarınız bulunduğunuz ortamdan uzaklaşamazken, hala kendinizi başka bir yerlere ait gibi hissetmeniz sizin hatanız. Daha aktif olmalısınız.

BALIK: Çalışma yaşantınızda alınganlık gösterebileceğiniz bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerin size verecekleri enerji çok önemli. Yargılamadan dinlemesini öğrenmeli ve her şeyi zaman bırakmalısınız.