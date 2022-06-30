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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 30.06.2022, 00:00

KOÇ: Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz.
Çalışma hayatınızda baskıya gelemiyor, özgürlüğünüzü kısıtlayacak hareketlere tahammül edemiyorsunuz.

BOĞA: Siz güçlü savaşların insanı olduğunuz için bugünkü sorunların üstesinden kolaylıkla geleceksiniz. Rakiplerinize dikkat etmelisiniz.Aşk konusunda, sevdiğiniz kişinin sosyal ve aile yaşantısını kıskanmakla hata ediyorsunuz.

İKİZLER: İş yaşantınızda ortaya çıkan pürüzler canınızı sıksa da sevdiğiniz dostlarınız tarafından destek görerek, bu durumu kolayca atlatacaksınız.
Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

YENGEÇ: Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız duygusal problemlere artık son vermelisiniz. Kıskançlığınızı daha farklı bir şekilde ifade etmelisiniz.
Çevrenizdeki gelişen olaylara çok fazla kafanızı taktığınız için yanlış algılanıyorsunuz.

ASLAN: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz.
Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Sosyal yaşamınızda canlanma artıyor.

BAŞAK: Çevrenizle iletişim konusunda yoğunluk yaşayacaksınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün sizden beklentileri olan kişiler var. Onlara kendinizi ispat etmek için ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız.

TERAZİ: Bugün bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. Ölçülü davranışlarınız, sizi her konuda farklı kılıyor.

AKREP: Duygusal yönleriniz ortaya çıktığı zaman arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Planlarınızı yaparken, partnerinizin fikirlerini de almalısınız fakat sizin düşünceniz daha baskın.

YAY: Bugün sadece sorumluluklarınızla ilgilenin.
Hayal gücünüz oldukça yoğun ve rüyalardan çok etkileniyorsunuz. Biraz düşünürseniz, gündüz saatlerinde kafanızı meşgul ettiğiniz konuları ne yapsanız silemediğinizi göreceksiniz.

OĞLAK: Çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Hedeflediğiniz amaçlara ulaşmayı bir kariyer meselesi haline getirdiniz. Bugün ön planda olacaksınız.

KOVA: Bir konuda yapacağınız sübjektif değerlendirmelerinizle çevrenizi etkileyeceksiniz. Yerinde duramayan bir kişiliğiniz var. İşinizle ilgili baş eğmek zorunda kaldığınız konularda çevrenize de sorumluluk yüklemeyi öğrenmelisiniz.

BALIK: Ele aldığınız konularda yenilgiye tahammülünüz yok. Sevdiğiniz işleri yapmaktan hoşlanıyor ve pes etmiyorsunuz. Maddi konularda ilginç fikirlere açıksınız. Paylaşımlarınız sayesinde karlı bir kazanç tablosu ortaya çıkıyor.

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