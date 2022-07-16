KOÇ: Bugün başarılı bir performans yakalayacaksınız.
Mars finans evinizde ilerliyor.
Jüpiter, burcunuzda uzun zamandır beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.
BOĞA: Mars kişisel evinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.
Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.
İKİZLER: Bugün, Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz.
Kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.
YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.
Ailenizin, size ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyeceksiniz.
ASLAN: Çevrenizde bir çok romantik fırsat oluşuyor.
Yakın ilişkilerinizde uyumu yakalayacaksınız.
Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak, güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.
BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda fırsat sağlıyor.
TERAZİ: İçinizdeki güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Venüs ve Jüpiter'in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinizi belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.
AKREP: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.
YAY: Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.
OĞLAK: Bugün çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var. Yakın zamanda önemli pozisyonlar oluşacak.
KOVA: Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz. Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.
BALIK: Kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.