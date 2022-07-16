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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 16.07.2022, 00:00
KOÇ: Bugün başarılı bir performans yakalayacaksınız.
Mars finans evinizde ilerliyor.
Jüpiter, burcunuzda uzun zamandır beklediğiniz başarı için her türlü potansiyeli size sunuyor.

BOĞA: Mars kişisel evinizde. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli.
Gerekli kişileri bir araya getirmek için yapacağınız çalışmalarda istediğiniz kaliteyi sağlayabileceksiniz.

İKİZLER: Bugün, Merkür'den olumlu destek alıyorsunuz.
Kişisel yeteneklerinizi ortaya çıkaracaksınız. Çevresel faktörlerin sizin lehinize gelişmesi motivasyon açısından da sizi güçlendiriyor.

YENGEÇ: Bugün geçmişinizin size sağlayacağı bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz.
Ailenizin, size ihtiyaçları doğrultusunda hareket edeceksiniz. Atak ve hırslı bir kişilik sergileyeceksiniz.

ASLAN: Çevrenizde bir çok romantik fırsat oluşuyor.
Yakın ilişkilerinizde uyumu yakalayacaksınız.
Olaylara estetik bakarak, içsel bir tatmin sağlayacak, güçlü bir hafıza örneği sunacaksınız.

BAŞAK: Maddi konularda karşı tarafı ikna etme sorunu yaşayabilirsiniz. Ay'ın konumu, hisseli paraların çalışma şeklini gündeme getirirken, kişisel başarınızı kullanma konusunda fırsat sağlıyor.

TERAZİ: İçinizdeki güçlü enerjiyi paylaşma konusunda acele etmemelisiniz. Venüs ve Jüpiter'in olumlu desteğini her geçen gün hissetmeye başlıyorsunuz. Birlikteliğinizi belirleyici tavırlar içinde olacaksınız.

AKREP: Bugün gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Güçlü dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.
Planlayacağınız işleri yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.

YAY: Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda çevrenizi olumlu etkilerken, geleneksel kişileri yargılamamalısınız.

OĞLAK: Bugün çevresel çatışmalardan uzak kalmalısınız. Toplumsal olayların sizin çevrenizde gelişmesi sayesinde işinizle ilgili pozitif gelişmeler var. Yakın zamanda önemli pozisyonlar oluşacak.

KOVA: Uzak yollarla ilgili kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesini istiyorsanız, bazı bilgi birikimlerinizden yaralanabilirsiniz. Deneyimlerinizden yola çıkarak başarınızı katlıyorsunuz.

BALIK: Kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.
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