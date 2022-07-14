KOÇ: Haklarınızı gereksiz yere savunmak size bir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz.

İnatçı yapınız yüzünden her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.

BOĞA: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel.

Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılım yapacaksınız.

İKİZLER: Yeni atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranış ve abartılardan vazgeçmeli, alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz.

YENGEÇ: Kendinize fazla yükleniyorsunuz. Aşırı alınganlığınız hem sizi hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, engelleri hızla aşıyorsunuz. Çevrenizde istenmeyen durumlar oluşabilir.

ASLAN: Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz.

Her an hata yapmanızı bekliyorlar.

Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Sonra karşınızdakilerden çok siz üzülüyorsunuz.

BAŞAK: Hayal ettiğiniz işe şimdilik kavuşamasanız da, sabırlı olmaya devam etmelisiniz.

Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecek. Duygu alış verişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Yoğun bir tempoda çalışıyor ve hiç hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz.

Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın.. Sevdiğiniz kişi ile; sorunlarınızı çözme fırsatı yakalayacaksınız.

AKREP: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz.

Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız, yediklerinize dikkat etmelisiniz.

YAY: Aşkı çok farklı algılayan bir kişiliğe sahipsiniz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut.

Sizi anlamak zor. Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.

OĞLAK: Çekişmeli bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Yaşadığınız sorunların da çözümü sizin elinizde. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.

KOVA: Bugün, doğru karar vermek için yalnız kalmalı ve etki altında kalmamalısınız.

Girişimciliğiniz ön planda. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız?

Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.

BALIK: Acele etmeye gelemeyen bir yapınız var.

Bekleyen işlerinizi düzenleyerek, planlı hareket etmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz. Bugün kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.