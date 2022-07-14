KOÇ: Haklarınızı gereksiz yere savunmak size bir şey kazandırmaz. Sürekli haklı çıkmaya çalışmakla haklı olunmayacağını biliyorsunuz.
İnatçı yapınız yüzünden her konuda ısrarcısınız. Sağlığınızı ihmal etmeyin.
BOĞA: İş yaşantınızda, enerjinizi doğru kullanabileceğiniz bir gün. Çevrenizi duygusal bir şekilde algılıyorsunuz. Hisleriniz mükemmel.
Duygularınızı karşı tarafa hissettirmeyi başarmalısınız. Atılım yapacaksınız.
İKİZLER: Yeni atılımlarınız için uygun bir dönem değil. Sabırlı olmalı ve geleceğe umutla bakmalısınız. Duygularınızda dengesiz davranış ve abartılardan vazgeçmeli, alışkanlıklarınızda ısrar etmemelisiniz.
YENGEÇ: Kendinize fazla yükleniyorsunuz. Aşırı alınganlığınız hem sizi hem çevrenizdekileri yıpratıyor. Zamanla yarıştığınız için, engelleri hızla aşıyorsunuz. Çevrenizde istenmeyen durumlar oluşabilir.
ASLAN: Rakipleriniz tarafından ilgiyle izleniyorsunuz.
Her an hata yapmanızı bekliyorlar.
Dikkatli olmalısınız. Bencilce davranarak, etrafınızı üzmemelisiniz. Sonra karşınızdakilerden çok siz üzülüyorsunuz.
BAŞAK: Hayal ettiğiniz işe şimdilik kavuşamasanız da, sabırlı olmaya devam etmelisiniz.
Çalışkanlığınız kısa sürede fark edilecek. Duygu alış verişinde olduğunuz kişilere dikkat etmelisiniz.
TERAZİ: Yoğun bir tempoda çalışıyor ve hiç hakkınız olmadığı halde çevrenizi kırıyorsunuz.
Başarı grafiğinin, insan ilişkilerinden geçtiğini unutmayın.. Sevdiğiniz kişi ile; sorunlarınızı çözme fırsatı yakalayacaksınız.
AKREP: İnatla sürdürdüğünüz iş temposunu yavaşlatmalısınız. Yedefleriniz için fazla zorlanıyor ve kendinize eziyet ediyorsunuz.
Bağırsak problemleri yaşamak istemiyorsanız, yediklerinize dikkat etmelisiniz.
YAY: Aşkı çok farklı algılayan bir kişiliğe sahipsiniz. Görüntünüzün aksine, çabuk incinen bir yapınız ve kinci tarafınız mevcut.
Sizi anlamak zor. Uzun süredir dinlenmeye ihtiyacınız var.
OĞLAK: Çekişmeli bir ilişkide kimin haklı olduğunu anlayabilmek çok zor. Yaşadığınız sorunların da çözümü sizin elinizde. Kıskançlıklarınıza son vermelisiniz. Onun size bağlılığını görmezlikten gelmemelisiniz.
KOVA: Bugün, doğru karar vermek için yalnız kalmalı ve etki altında kalmamalısınız.
Girişimciliğiniz ön planda. Özgürlük diyerek nereye kadar aşktan kaçacaksınız?
Sizi seçenler bir gün yalnız bırakabilir.
BALIK: Acele etmeye gelemeyen bir yapınız var.
Bekleyen işlerinizi düzenleyerek, planlı hareket etmelisiniz. Kararlarınızı verirken, iç sesinizi doğru kullanıyorsunuz. Bugün kendinizi sınayacak fırsatlar çıkıyor.