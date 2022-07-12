KOÇ: KENDİNİZİ neşesiz hissettiğiniz zaman, çevrenize surat asıyorsunuz. Çocuk gibi bir yapınız var. İsteklerinizin anında olmasını istediğiniz için kayıplarınız sizi suçunuz.



BOĞA: SEVDİĞİNİZ insanla bir yere giderken herhangi bir sorun olmuyor. Fakat arkadaşlarınızla bir yerde toplu sohbetlere başlayınca; tılsım bozuluyor, aranızda soğuk hava esiyor.



İKİZLER: YENİ işinizle ilgili yoğun temponuz sevdiklerinizle aranızı açıyor. Sürekli hareket halindesiniz. Yönetici Gezegeniniz Merkür, ortaklıklar konusunda size destek veriyor.



YENGEÇ: İÇSEL olarak hep tercih edilen kişi olmak istiyorsunuz. Kaybettiğiniz zamanı kazanmak elinizde. Eski hatalarınızı tekrarlamamalısınız. Alçak gönüllü olunca kazanacaksınız.



ASLAN: GÖRÜŞECEĞİNİZ konu sizin için ekonomik avantajlar sağlayabilir. Bu nedenle karşınızdaki kişiye karşı bilgiçlik taslamayın. Alçak gönüllü davranmakla kazanacaksınız.



BAŞAK: AŞKTA zor fakat ilgi çekici günler yaşıyorsunuz. Neptün size olumlu destek verirken duygularda yoğunlaşma var. Yakın geçmişinizdeki olaylar aşkınızda pürüz çıkarıyor.



TERAZİ: YAPTIĞINIZ işle ilgili abartılı konuşmayın. Yorgunluğunuzla ilgili sitemli hareketler edip, kendinizi naza çekmeyin. Bu durumda anlayış gösterecek yakınlarınız uzaklaşıyor.



AKREP: İNATÇI yapınızı biliyor, fakat kendinizi dizginleyemiyorsunuz. Bugün, olaylar karşısında soğukkanlılığınızı kaybetmemeli, ılımlı olmalısınız. Sakinliğe ihtiyacınız var.



YAY: BUGÜN kendinizi ön plana çıkaracak davranışlar içine girmeniz, sevdiğiniz kişiyi çok kızdırıyor. Son günlerde onu çok fazla ihmal ettiniz ve o, artık buna tahammül edemiyor.



OĞLAK: BİRLİKTE olduğu kişiden ayrılmak üzere olanlar; sahip oldukları mülkle ilgili olarak anlayışla yaklaşmalı. Sert tavırlardan vazgeçmeleri onları avantajlı duruma getirecektir.



KOVA: KAR getiren işleri iyi takip ediyorsunuz. Bugün yeni iş bağlantıları için uygun bir gün değil. Olayları iyi irdeleyin, acil karar vermeyin. Beklemeyi öğrenmelisiniz.



BALIK: ÇEVRENİZDEKİ herkes işinizdeki tutkulu yanınızı hem takdir ediyor hem de kızıyor. Size yetişmek gibi bir zorunlulukları olduğuna inanıyorlar, gizli bir yarış içindeler.

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