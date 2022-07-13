KOÇ: Sizi anlamak zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına aldığınız önlem işe yarıyor. Lüzumsuz ve gereksiz insanları uzaklaştırıyorsunuz.



BOĞA: Günlük attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Bazen sinirli ve asabisiniz. Biraz eğlenin.



İKİZLER: Baskıcı çalışma ortamından sizin kadar nefret eden yoktur. Sinirlenince hisleriniz tavırlarınıza yansıyor ve arkadaşlarınız size yaklaşmıyor. Bugün benzer bir durum içindesiniz.



YENGEÇ: Bazen sevginizi göstermekte cimrisiniz. Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç ve izleyici bir tavırdasınız. Zaman içinde aranıza ilgisizlik ve soğukluk girebilir.



ASLAN: Yeni bir projeye atılmanın stresi var. Kendinizle içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz. Sakin olmalı ve kendinize zaman tanımalısınız. Her şey lehinize gelişecek.



BAŞAK: Kafanızda hep uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.

Bulunduğunuz çalışmalar, yeteneklerinizi ortaya çıkarmanızı sağlıyor.



TERAZİ: Duygusal sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Zevkleriniz mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi sizinle aynı fikirde değil ve ilgi bekliyor.



AKREP: Yakıcı duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Patlamaya hazır bomba gibisiniz. Bunun sağlığınızı etkilediğini hastalandığınız zaman anlayacaksınız. Öfkeyle yaşamanın faydası yok.



YAY: Bir arkadaşınızın sorununa çözüm geliştirmeniz onu sevindirecek. Özel sorunlarınızda sorumluluktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmayın.



OĞLAK: Kararlarınızı yalnız veriyorsunuz. Coşkunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün, onunla ilgili yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için kafanızda soru işaretleri oluşturacak.



KOVA: Aşkla işi karıştırmayan biri olduğunuzu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi üzerinizde olduğu için çevreden tepki gelebilir.



BALIK: Her konuda özverili çalışmanız, kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman paniğe kapılıyor ve gereksiz evhamlara kapılıyorsunuz. Aslında dinlenmeye ihtiyacınız var.

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