KOÇ: Sizi anlamak zor. Bu özelliğinizden gizli bir zevk duyuyorsunuz. Duygusal sorun yaşamamak adına aldığınız önlem işe yarıyor. Lüzumsuz ve gereksiz insanları uzaklaştırıyorsunuz.
BOĞA: Günlük attığınız adımlar, kendi gizli sessizliğinde bir sonraki günün sağlam şartlarını hazırlarken, herkes sizin hata yapmanızı bekliyor. Bazen sinirli ve asabisiniz. Biraz eğlenin.
İKİZLER: Baskıcı çalışma ortamından sizin kadar nefret eden yoktur. Sinirlenince hisleriniz tavırlarınıza yansıyor ve arkadaşlarınız size yaklaşmıyor. Bugün benzer bir durum içindesiniz.
YENGEÇ: Bazen sevginizi göstermekte cimrisiniz. Bunun aksine, ona karşı olmadık zamanlarda kıskanç ve izleyici bir tavırdasınız. Zaman içinde aranıza ilgisizlik ve soğukluk girebilir.
ASLAN: Yeni bir projeye atılmanın stresi var. Kendinizle içsel savaş yaşamanın yorgunluğunu taşıyorsunuz. Sakin olmalı ve kendinize zaman tanımalısınız. Her şey lehinize gelişecek.
BAŞAK: Kafanızda hep uğraştığınız işin dışında, henüz kendinizin de somutlaştıramadığı başka işlere yönelmek var.
Bulunduğunuz çalışmalar, yeteneklerinizi ortaya çıkarmanızı sağlıyor.
TERAZİ: Duygusal sayılmazsınız. Size göre düşünceler, pratik sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Zevkleriniz mantığınıza dayanır. Sevdiğiniz kişi sizinle aynı fikirde değil ve ilgi bekliyor.
AKREP: Yakıcı duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Patlamaya hazır bomba gibisiniz. Bunun sağlığınızı etkilediğini hastalandığınız zaman anlayacaksınız. Öfkeyle yaşamanın faydası yok.
YAY: Bir arkadaşınızın sorununa çözüm geliştirmeniz onu sevindirecek. Özel sorunlarınızda sorumluluktan kaçınırken, kendinizi ispat etmeniz gereken konularda geri planda kalmayın.
OĞLAK: Kararlarınızı yalnız veriyorsunuz. Coşkunun eksilmesi gerilim yaratıyor. Bugün, onunla ilgili yaşayacağınız durgunluk aşkınızın geleceği için kafanızda soru işaretleri oluşturacak.
KOVA: Aşkla işi karıştırmayan biri olduğunuzu söyleseniz de, işinizde sizi etkileyen duygularınızın etkisinde olabilirsiniz. Karşı cinsin ilgisi üzerinizde olduğu için çevreden tepki gelebilir.
BALIK: Her konuda özverili çalışmanız, kendinizi unutmanıza sebep oluyor. Keyfiniz kaçtığı zaman paniğe kapılıyor ve gereksiz evhamlara kapılıyorsunuz. Aslında dinlenmeye ihtiyacınız var.