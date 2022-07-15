KOÇ: BİRLİKTELİĞİNİZDE kişiliğinizi ortaya koyacak davranış biçimlerini benimsemeniz yüzünden, sevdiğiniz kişinin tepkisini alabilirsiniz.

Onun duyarlı yapısı karşısında bazı hareketlerinize kısıtlama getirmek zorunda kalacaksınız.

BOĞA: ŞANSINIZI istediğiniz koşullara uygulayabilecek ve beklediğiniz ortamın gelişmesini sağlayabileceksiniz. Güvenli ilişkilerden yanasınız.

Herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Ne istediğini bilen ender kişilerden birisiniz.

İKİZLER: AİLENİZLE ortak çalışmalar içinde olacak, onların size verdikleri destekleri karşılıksız bırakmak istemeyeceksiniz. Güçlü enerjinizi ilgi alanlarınıza aktarabilmek için, yaptığınız çalışmaların sonuç vermesini beklemelisiniz.

YENGEÇ: İNATÇI yapınızı destekleyen davranışlarla karşınızdaki kişileri hayretler içinde bırakıyorsunuz.

Sevdiklerinizin duygusal yaşamlarına karışmak isteyebilirsiniz. Ancak onların da bir özel yaşamları olduğunu unutmamalısınız.

ASLAN: PARTNERİNİZLE duygularınızın karşılıklı olması sizin için çok önemli. Bugün yaşadıklarınızı ileride gülümseyerek anımsayabilirsiniz.

Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzle bulabileceksiniz.

BAŞAK: DEĞİŞİM yaşamak için en uygun günlerden biri. Çözümlenmesi zor olan birçok olayı radikal bir kararla sonuçlandırabilirsiniz. Görünüşte iyi izlenim veren sorunlar, bazı tıkanmalara neden oluyor. Beklemek bazen işe yarıyor.

TERAZİ: BUGÜN partnerinizle ilişkinize farklı gözle bakabilirsiniz.

Hem kendinizi hem de onu sorgulayarak zaman kaybediyorsunuz. Olaylara özgün bir felsefe ile yaklaşıyorsunuz ama sonuç istediğiniz gibi olmadığı zaman, canınız sıkılıyor.

AKREP: MARS sizi olumlu etkilerken, kariyerinize yardım edecek kişilerle olumlu bağlantılar içinde olmanızı sağlayacak. Potansiyel gücünüzü harcamak istemiyor, beklemeyi tercih ediyorsunuz.

Hedeflerinizi doğru belirliyorsunuz.

YAY: ELE avuca sığmaz kişiliğinizin altında oldukça güçlü bir mantık yatıyor. Hayalleriniz ve hedefleriniz herkese göre çok farklı. Şartlardan çok, asıl yapmak istediğiniz şeylere odaklanacaksınız. Unutmayın.

OĞLAK: BAZI iş planlarınızı, yollardan gelecek haberlere göre düzenlemeniz gerekecek. Beklemenin ne kadar zor olduğunu kimse sizin kadar anlayamaz. Hata yapmaktan hoşlanmıyor, yoğun bir dönem içine giriyorsunuz.

KOVA: YAPACAĞINIZ tüm işlerde, kendinize geniş süreler tanıyor ve araştırmalarınızı bu yönde genişletiyorsunuz. Yaklaşımlarınız bir ok kişiye ters gelebilir. Olaylara farklı mantıkla yaklaştığınız için, anlaşılmıyorsunuz.

BALIK: İLİŞKİLERİNİZDE sabırlı görünen yapınızı, fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.

Ilımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.