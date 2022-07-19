KOÇ: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
BOĞA: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
İKİZLER: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.
YENGEÇ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Sabrınızı ön plana çıkartın.
Huzursuzluğu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
ASLAN: Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.
BAŞAK: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.
Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir.
Arabuluculuk size yakışacak.
TERAZİ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı ile gelecek. Kariyerinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.
AKREP: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
YAY: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.
Sürprizlere hazır olmalısınız.
Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.
OĞLAK: Çalıştığınız iş yerinde bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir.
Bu dönemde işle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.
KOVA: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.
BALIK: İlişkilerinizde çok dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz.
Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.