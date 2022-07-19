KOÇ: Önemli bir iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

BOĞA: Onaylanmayan bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

İKİZLER: Hedeflerinizle ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacak. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

YENGEÇ: İnatçı tavırlarınız kişiliğinizi olumsuz etkileyebilir. Sabrınızı ön plana çıkartın.

Huzursuzluğu yenmelisiniz. Yalnız kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN: Planlarınız uygularken; kibar, ince, zarif fakat ısrarcı bir şekilde davranacaksınız. Çevrenizde size karşı çıkanlara da yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

BAŞAK: Aile bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.

Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir.

Arabuluculuk size yakışacak.

TERAZİ: Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı ile gelecek. Kariyerinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz.

AKREP: Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.

YAY: Enerjiniz yükseliyor. Bulunduğunuz ortamlarda cazibe rüzgarları estireceksiniz.

Sürprizlere hazır olmalısınız.

Aşk duygunuzun yoğun olması, sizi olumsuz bir aşka sürükleyebilir.

OĞLAK: Çalıştığınız iş yerinde bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları başınızı ağrıtabilir.

Bu dönemde işle ilgili yapmanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.

KOVA: Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz.

BALIK: İlişkilerinizde çok dikkatli olmalı ve sözlerinize dikkat etmelisiniz.

Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Dolaşım sisteminizi zorlayan besinlerden uzak kalmalısınız.